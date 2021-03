EXCLUSIV | "Pe el nu-l vede nimeni, dar a fost cel mai bun cu CFR!" Becali are un nou favorit dupa DISTRUGEREA CFR-ului! Fotbalistul care l-a incantat: "E cel mai important acolo!"

Becali e incantat de evolutia jucatorilor de la FCSB in derby-ul cu CFR, castigat de ros-albastri cu 3-0.

Nu Morutan, Tanase sau Olaru i-au luat ochii patronului, ci mijlocasul Sut, adus de la Clinceni!

"Sut a fost cel mai bun de pe teren. Pe el nu-l vede nimeni, dar el are rol foarte important in echipa la noi", a spus Becali pentru www.sport.ro.

Adrian Sut, 21 de ani, n-a prins lotul lui Mutu pentru Europeanul de tineret, desi e o prezenta tot mai importanta in echipa de start a FCSB. In acest sezon, mijlocasul central a strans 19 jocuri la prima echipa. In cariera, Sut a trecut pe la Tg. Mures, Unirea Jucu si Pandurii, inainte sa fie luat de Clinceni, in 2018. Becali l-a semnat ca jucator liber de contract.