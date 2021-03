E gata, poate sa inceapa LICITATIA intre Becali si CFR pentru Malele! Anunt de ultima ora: e gata sa vina LIBER!

Cephas Malele a atras toate privirile in acest an cu evolutiile reusite in tricoul lui FC Arges.

Fotbalistul mai are contract cu pitestenii pana la finalul acestui sezon si este liber sa semneze de acum cu orice echipa isi doreste. Chiar daca oficialii lui FC Arges declarasera ca s-au inteles cu Malele pentru prelungirea contractului, atacantul nu a semnat nimic si pare a fi tentat sa se transfere la clubul care ii va oferi un salariu mai bun.

Printre echipele din Liga 1 care sunt interesate de golgeterul pitestenilor, se numara FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova. Malele ar putea fi fotbalistul pentru care Gigi Becali va baga mana in buzunar pentru a-i oferi un salariu consistent, tinand cont de faptul ca atacantul ii este pe plac patronului ros-albastrilor.

In plus, transferul lui Malele ar rezolva problemele din atac ale celor de la FCSB, fiind combinativ si marcator in acelasi timp.

Impresara fotbalistului in varsta de 27 de ani, Angela Rullo, a spus ca asteapta finalul acestui sezon inainte de a incepe negocierile pentru transferul atacantului.

"Vreau sa clarific ca, in ciuda tuturor speculatiilor, nu am purtat nicio discutie cu vreo alta echipa din Romania cu privire la clientul meu, Cephas Malele. Nici Bogdan Apostu, care colaboreaza cu mine pentru Romania, nu a facut asa ceva.

Exista insa cateva cluburi care sunt interesate de el, ceea ce pana la urma este firesc avand in vedere performantele si cifrele foarte bune pe care le are. Raspunsul a fost clar pentru toata lumea ca, din respect pentru FC Arges, vom astepta pana la finalul sezonului inainte de a lua o decizie cu privire la viitorul lui Malele.

Nu stiu de niciun acord verbal incheiat de fostii agenti ai lui Malele cu clubul FC Arges, totusi jucatorul a fost intotdeauna clar ca isi va decide viitorul doar dupa ce sezonul se va termina. In acest moment e concentrat si focusat sa-si continue evolutiile bune si sa ajute FC Arges sa ajunga in playoff. Acelasi lucru este valabil si pentru Deslandes", a declarat Angela Rullo, potrivit GSP.

Cephas Malele a reusit 11 goluri in acest sezon al Ligii 1, fiind pe locul 4 in clasamentul golgeterilor.