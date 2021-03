Unul dintre jucatorii lui Becali a intervenit in razboiul dintre CSA si FCSB! "E mare oftica!" Ce mesaj a transmis dupa victoria cu CFR Cluj

Nu doar fostii fotbalisti se implica in scandalul dintre CSA si FCSB.

Si Ionut Pantiru, actualul jucator al echipei lui Gigi Becali, a intervenit in acest conflict, dandu-i o replica jurnalistului Cristian Scutariu, realizatorul emisiunii Natiunea Stelista pe Facebook.

Scutariu a comentat ironic la adresa lui Pantiru, dupa ce fotbalistul a fost oprit inainte de a intra pe teren in meciul cu CFR Cluj pentru a-si da jos lantul de la gat.

"Suntem in 2021 si Pantiru a intrat cu lanticu' de aur la gat pe teren. L-a trimis arbitrul sa-l dea jos. Wow. Plasturi peste cercei ii mai lipseau. Si jambiere decupate la gambe", a scris jurnalistul pe Facebook.

Replica fundasului lui Becali nu a intarziat sa apara. Pantiru s-a aparat in legatura cu bijuteria pe care a trebuit sa o dea jos inainte de a fi trimis in joc si a punctat ca FCSB este adevarata Steaua, starnind rumoare in randul fanilor ros-albastri, impartiti in doua tabere.

"In primul rand este un lant finut cu o cruce si in al doilea rand nu arbitrul m-a trimis sa-l dau jos! E mare oftica pentru dumneavoastra cand adevarata Steaua castiga, va cred! Seara frumoasa", a fost raspunsul lui

Dupa victoria cu 3-0 in fata celor de la CFR Cluj, FCSB a ramas lider in clasamentul Ligii 1, cu 63 de puncte, cu 3 mai multe decat CFR si cu 7 peste Universitatea Craiova.

In ultimele doua etape ale sezonului regulat, echipa lui Gigi Becali le va mai infrunta pe Craiova si Sepsi.