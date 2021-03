EXCLUSIV | "Niste interese meschine ale unor oameni mici!" Un fost fotbalist de la FCSB da DE PAMANT cu cei care au generat conflictul dintre echipa lui Becali si Armata

Conflictul dintre FCSB si Steaua a impartit fotbalul romanesc.

Fosti fotbalisti ai echipei din Ghencea sustin fie ca echipa lui Gigi Becali este adevarata Steaua, in vreme ce alti sunt de parere ca echipa reinfiintata in 2017 de Clubul Sportiv al Armetei ar fi continuatoarea echipei care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni.

Fostul portar de la FCSB, Eduard Stancioiu, a vorbit la PRO X despre aceasta dilema care exista in fotbalul romanesc. El s-a aratat foarte deranjat de situatia creeata si i-a atacat in termeni destul de duri pe cei care au generat-o.

"E din punctul meu de vedere o gluma proasta. Arata nivelul educatiei noastre ca si romani. E penibil ce se intampla cu aceasta situatie. O continuare prin performanta a unei echipe care a adus atatea bucurii romanilor, tarii intregi, cu jucatori care au reprezentat Romania si au adus rezultate notabile pentru tara asta, apoi sa o spargi in doua, sa pui fostii jucatori sa se certe intre ei, sa devina asa o emulatie negativa, pentru ce? Pentru niste interese meschine ale unor oameni mici, altfel nu pot sa explic, cel putin la nivelul meu de a percepe acest fenomen", a spus Stancioiu la Ora Exacta in Sport.

Eduard Stancioiu a venit la FCSB in augsut 2016 de la ASA Targu Mures din postura de jucator liber de contract si a plecat doi ani mai tarziu, de asemenea liber de contract, la Universitatea Craiova, de la care s-a retras in 2019.