EXCLUSIV | Becali a vorbit pentru prima data de PLECAREA lui Tanase la CFR! Aroganta majora dupa derby: "Sa-i ia pe Soiledis si pe Stan!" Ce a putut sa spuna patronul FCSB

Becali e convins ca Florin Tanase nu va merge niciodata la rivala de la Cluj.

Patronul FCSB are incredere in golgeterul sau. Becali spune ca Tanase nu-l va 'trada niciodata'. Fotbalistul mai are inca un an si jumatate de contract cu FCSB. Becali vrea sa-l vanda in strainatate, iar varul sau, agentul Ioan Becali, ii cauta echipa in zona Golfului si in Statele Unite.



"Oricine poate sa ia jucatori de la mine, dar ca sa iei trebuie sa ai bani. Dar nu se duce Tanase niciodata la CFR. Sunt unii jucatori care pe mine nu ma tradeaza niciodata, iar unul dintre ei e Tanase. E prea frumos caracter. Sunt unii jucatori cu care am o relatie speciala, unul dintre ei e Tanase.

Nu e vorba ca e legat de FCSB, ca e meseria lui pan ala urma. Dar, daca ai o relatie speciala cu Becali, nu poti sa joci contra lui, daca ai caracter frumos", a spus Gigi Becali pentru www.sport.ro, recomandandu-le apoi conducatorilor CFR-ului sa discute cu fotbalistii aflati la final de contract:

"Poate-i iau pe Soiledis si pe Stan. Astia sunt jucatorii carora le expira contractele. Pe ei sa-i ia!"