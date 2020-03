Marea Britanie vrea sa plafoneze pariurile unei persoane la cel mult 50 de lire sterline pe zi!

Parlamentarii britanici sunt ingrijorati ca multi pariori inraiti isi vor directiona putinii bani ramasi spre pariuri mai riscante si se vor ruina, din cauza intreruperilor competitiilor clasice cauzate de criza Covid-19.

Decidentii din Marea Britaniei au cerut caselor de pariuri online sa impuna un plafon maxim de 50 de lire pe zi, pe toata durata crizei de coronavirus, intrucat exista dovezi ca ei joaca sume din ce in ce mai mari si pariaza riscant in absenta evenimentelor sportive consacrate, pe competitii sportive obscure, precum online casino games si sporturi virtuale generate de computer. De asemenea, ei cer blocarea clientilor care isi deschid conturi multiple si o interventie mai rapida a administratorilor in cazul celor care dau semne ca sufera de pariat compulsiv.

“Suntem profund ingrijorati de faptul ca, pe masura ce ne adancim in aceasta criza medicala si financiara, tot mai multi oameni vor recurge la jocurile de noroc online ca o distractie de la viata reala. Daca industria si-ar autoimpune o limita zilnica de 50 de lire sterline, ar fi o demonstratie clara ca este dispusa sa actioneze in mod responsabil si sa faca tot ce poate pentru a proteja finantele societatii si ale oamenilor, in acest moment ingrozitor. Este teribil faptul ca, in mijlocul tuturor acestor momente de tragedie si suferinta, companiile de jocuri de noroc sunt atat de disperate sa se asigure ca cei care pariaza pot continua sa-si cheltuiasca banii foarte usor, incat ii directioneaza catre tot felul de sporturi putin cunoscute si putin vizualizate”, au transmis parlamentarii britanici. Acestia au criticat si faptul ca majoritatea caselor de pariuri nu au interzis accesul fizic in locatiile lor, desi nu ofera conditii de contracarare a Covid-19, precum dezinfectant de maini sau intrarea selectiva si pastrarea distantelor intre clienti.

Parierea compulsiva este considerata una dintre cele mai periculoase adictii ale momentului, la fel de periculoasa si des intalnita ca si cele pentru droguri, alcool, tutun, medicamente, sex, cumparaturi sau utilizarea internetului. Expertii medicali au avertizat ca persoanele cu o tulburare a jocurilor de noroc, multe dintre ele urmand sa fie ingrijite acasa in timpul crizei coronavirusului, sunt predispuse sa parieze pe evenimente ale caror rezultate nu le pot estima si nu le cunosc in amanunt. Astfel, ei pot pierde sume imense de bani, in timp ce industria incearca sa isi creasca sau sa isi mentina profiturile, “in detrimentul sanatatii mentale si a situatiei financiare a clientilor”.

Companiile importante de pariuri din Marea Britanie, care au suferit o scadere drastica a pretului actiunilor, incearca sa improvizeze prin promovarea unor pariuri alternative, precum turnee de fotbal pe calculator sau diverse alte jocuri online, pentru a nu-si pierde clientii fideli. De asemenea, la inceputul acestei luni, presa britanica a criticat Gambling Commission pentru ca doar a amendat-o cu 11,6 milioane de lire sterline si nu a decis retragerea licentei companiei Betway, din cauza ca aceasta ca nu a fost in stare sa previna operatiuni de spalare de bani si pariat compulsiv, desi se angajase fata de autoritati sa activeze cu responsabilitate sociala si financiara. De cealalta parte, industria a finantat masiv actiuni de lobby si a incercat sa isi demonstreze dorinta de a se schimba, inaintea revizuirii Gambling Act, care ar putea sa inaspreasca dramatic reglementarile in acest domeniu.