LOVITURA pentru casele de pariuri! Peste 14.000 de agentii isi vor inchide usa dupa anuntul conducerii MAI

Casele de pariuri vor avea activitatea suspendata ca urmare a starii de urgenta impusa in Romania.

Ieri seara, conducerea Ministerului Afacerilor de interne in frunte cu ministrul Marcel Vela au anuntat o serie de masuri care vor intra in vigoare in Romania din cauza pandemiei de coronavirus.

Ca urmare a starii de urgenta care este activa pe teritoriul tarii in acest moment, "Se suspenda toate evenimentele de cultura, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala realizate in spatii inchise", a spus ministrul MAI, Marcel Vela, la conferinta de presa la care au mai participat Bogdan Despescu si Raed Arafat, ambii secretari de stat.

Dupa impunerea acestor masuri, aproape 14.000 de case de pariuri din Romania vor fi nevoite sa isi suspende activitatea din agentii, urmand ca singura metoda de pariere sa fie cea online, prin aplicatii sau pe site-ul companiei.

Cei care nu vor respecta noile reglementari impuse de conducerea MAI vor fi sanctionati conform legii:

"Potrivit Codului Penal, savarsirea unei infractiuni, profitand de situatia prilejuita de starea de urgenta, reprezinta o circumstanta agravanta. In acest caz se poate aplica o pedeapsa pana la maximum special, iar in unele cazuri chiar se poate adauga un spor de pana la doi ani inchisoare", a declarat Bogdan Despescu, Secretarul de stat al MAI.