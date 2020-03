Situatie INCREDIBILA in Spania! Politicienii sunt acuzati ca mint populatia in legatura cu pandemia coronavirusului! Un fost jucator de la Real Madrid il face praf pe prim-ministru

Mesaj dur la adresa politicienilor din Spania.

Spania este tara lovita cel mai puternic de pandemia coronavirusului. Peste 28 de mii de cazuri de infectare cu COVID-19 sunt confirmate, iar numarul deceselor a crescut cu 30% in 24 de ore, iar 10% dintre medici sunt contaminati. Peste 1700 de decese sunt inregistrate pana in acest moment.

Fostul jucator al celor de la Real Madrid, Ivan Campo, a lansat un mesaj pe retelele de socializare prin care il critica pe prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, pentru modul in care a gestionat aceasa situatie

"Am ascultat atata falsitate si minciuni ale tuturor politicienilor Spaniei, care si-au pus medaliile la gat stiind ca vine o pandemie globala si nu au ridicat niciun nenorocit de deget in privinta asta. Situatia se inrautateste pe zi ce trece din cauza incompetentei. De asemenea, am citit ca prim-ministrul a extins starea de urgenta provocata de coronavirus cu alte 15 zile, incepdand de azi. Dar nu ai facut o conferinta de presa ieri? Nu puteai sa le comunici asta cetatenilor? In ce dracului de lume traiesti?", a scris Ivan Campo pe retelele de socializare.

Hasta los ????de escuchar tanta falsedad y mentira continua de todos los políticos de España para ponerse su medalla sabiendo que venía una pandemia mundial y no han movido ni un puto dedo y cada día va a peor por su puta incoherencia e incompetencia. — Ivan Campo (@ivan_campo) March 22, 2020

