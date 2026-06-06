Arabii îl îmbracă în aur pe Zeljko Kopic! Salariu de peste cinci ori mai mare decât la Dinamo

Arabii îl îmbracă în aur pe Zeljko Kopic! Salariu de peste cinci ori mai mare decât la Dinamo Fotbal extern
SPORT.RO
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Dinamo și Zeljko Kopic s-au despărțit amiabil.

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Zeljko KopicAl WahdaDinamo Bucuresti
Din articol

Zeljko Kopic este foarte aproape să semneze cu formația Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. După cum Sport.ro v-a prezentat aici, cele două părți au ajuns deja la un acord, iar anunțul oficial este așteptat curând.

Un milion de euro pe sezon pentru fostul antrenor al lui Dinamo

Oferta primită de Kopic este una impresionantă. Croatul ar urma să încaseze aproximativ un milion de euro pe an la Al Wahda, de peste cinci ori mai mult decât salariul pe care îl avea la Dinamo.

La clubul bucureștean, antrenorul primea în jur de 190.000 de euro pe sezon, în timp ce în Emirate va deveni unul dintre cei mai bine plătiți tehnicieni, informează GSP.

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. A reușit să salveze echipa de la retrogradare, iar ulterior a readus-o în play-off după o pauză de șapte ani.

În sezonul recent încheiat, Dinamo a terminat pe locul 4 în SuperLigă, a ajuns în semifinalele Cupei României, dar a ratat calificarea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB.

Croatul lasă în urmă un bilanț de 115 meciuri pe banca „câinilor”, devenind unul dintre cei mai longevivi antrenori ai clubului din ultimul deceniu.

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