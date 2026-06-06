La scurt timp după instalarea pe banca giuleștenilor, noul antrenor Daniel Pancu va avea alături un nume cu multă experiență în fotbalul românesc și internațional.

Leontin Toader revine în Giulești

Leontin Toader va deveni noul antrenor cu portarii al Rapidului, informează Digi Sport.

În vârstă de 61 de ani, Leontin Toader era liber de contract din martie 2026, după încheierea colaborării cu Naționala României, unde a activat timp de nouă ani.

În această perioadă, specialistul în pregătirea portarilor a lucrat alături de selecționerii Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Edward Iordănescu și Mircea Lucescu.

De-a lungul carierei, Leontin Toader a colaborat cu numeroase cluburi și echipe naționale. Printre acestea se numără Al Ain FC, Al Hilal, Al Sadd SC, AEL Limassol, Astra Giurgiu și FCSB.

Rapid a încheiat sezonul 2025-2026 pe locul 5 în play-off-ul Superligii, cu 34 de puncte. Giuleștenii terminaseră sezonul regulat pe poziția secundă și sperau să se lupte pentru titlu, însă au obținut o singură victorie în cele 10 partide din play-off.