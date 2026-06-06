Formația pregătită de Florin Pârvu a obținut promovarea după o „dublă” spectaculoasă cu Hermannstadt. După înfrângerea cu 2-3 din tur, Voluntari a întors situația pe teren propriu și s-a impus categoric, scor 3-0. Matko Babic a reușit o „dublă” din penalty, iar Ioan Tolea a închis tabela în prelungiri.

FC Voluntari visează sus după revenirea în Superligă: „Să se teamă și granzii”

Președintele clubului, Bogdan Bălănescu, consideră că echipa are potențialul de a redeveni una dintre formațiile incomode ale campionatului.

„Cred că am avut cele mai bune rezultate din play-off-ul Ligii a 2-a de când există acest sistem. Eu cred că puteam promova încă de anul trecut, dar am avut unele probleme. Anul acesta, după ce echipa și-a conștientizat valoarea și după transferurile făcute în iarnă, a avut un parcurs excepțional. Sunt mândru de toți oamenii din club. A fost un an extrem de greu”, a declarat Bălănescu pentru sptfm.ro.

Bălănescu este convins că FC Voluntari poate pune probleme formațiilor cu pretenții din Superligă.

„Eu cred că avem puterea să redevenim echipa de care să se teamă și granzii. De exemplu, de când sunt eu la Voluntari, Craiova nu ne-a bătut niciodată acasă. Singura echipă pe care nu am învins-o de când sunt aici a fost CFR Cluj. Cred că nici pe FCSB, dar cu ei am făcut multe egaluri, atât acasă, cât și în deplasare”, a mai afirmat președintele clubului.

Florin Pîrvu, cu ochii în lacrimi după promovarea în prima ligă: „Soţia mea de sus m-a ajutat”

La finalul meciului retur cu FC Hermannstadt, Florin Pîrvu, antrenorul ilfovenilor, și-a lăudat jucătorii pentru meciul pe care l-au făcut și i-a dedicat promovarea în prima ligă soției sale, care nu mai este printre noi.

„Așa cum am spus la început și ați văzut mai devreme, este victoria lor, au muncit tot sezonul. A fost un sezon greu. Cine crede că în Liga 2 este ușor, se înșală.

Meciul a fost pregătit așa cum l-ați văzut în seara aceasta. Mă bucur de reacția pe care au avut-o jucătorii. Mă bucur că am format un grup bun și foarte bun aici la Voluntari, interpretăm foarte bine ceea ce facem la antrenamente. La ce au făcut în această perioadă își merită locul în prima ligă.

Am văzut că fanii au invadat terenul la final, este foarte bine. Aș face o invitație să vină alături de noi și la meciurile din prima ligă, avem nevoie de sprijinul lor, este foarte important pentru viitorul acestei echipe.

Aș vrea să-i mulțumesc fetiței mele pentru tot suportul ei, să mulțumesc părinților mei, să mulțumesc soției mele, care de acolo de sus m-a ajutat și este alături de mine. Mulțumesc oamenilor de aici din Voluntari care nu m-au lăsat când mi-a fost greu și este.

Acum doi ani am ajuns pe final și am retrogradat cu echipa în Liga 2 și aveam o datorie morală față de această echipă. Mă bucur că am reușit eu să-i aduc în prima ligă”, a spus Florin Pîrvu la finalul meciului care a dus-o pe Voluntari în prima ligă.

Oana Alina, soția antrenorului român Florin Pîrvu (49 de ani), a încetat din viață pe 1 iunie 2024, la vârsta de 47 de ani, în anul în care antrenorul a retrogradat cu FC Voluntari în Liga 2.