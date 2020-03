Era in pub cu prietenii cand a fost anuntat ca are coronavirus! Cazul de necrezut al unui fotbalist englez

Un fotbalist englez a fost infectat cu coronavirus.

Jucatorul celor de la Portsmouth, Sean Ragget, a dezvaluit ca a fost infectat cu coronavirus. Acesta se afla cu prietenii la un pub si nu stia ca a fost infectat cu tragicul virus pana cand a fost sunat de catre medicul echipei si a fost informat ca a iesit pozitiv la testarea pentru COVID-19.

"Sunt terifiat. Marti am fost testati toti la terenul de antrenament si nu imi vine sa cred ca am iesit pozitiv in conditiile in care nu aveam niciun simptom", a spus Ragget pentru The Sun.

Sean Raggett discovers he tested positive for Coronavirus while eating in pubhttps://t.co/mg7rVn2rlK pic.twitter.com/6yYW7C1Bc1 — Mirror Football (@MirrorFootball) March 23, 2020





Tweet coronavirus Portsmouth Citeste si: