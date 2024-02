Scene fără precedent în India, unde o echipă și-a marcat două autogoluri în finalul meciului, fără ca măcar să încerce să-și ascundă intențiile.

Ahbab FC și Royal Rangers FC s-au întâlnit în etapa a 17-a din Delhi Premier League, prima divizie din New Delhi, capitala Indiei. Gazdele de la Ahbab conduceau cu 4-0 în minutul 87, moment în care lucrurile au luat o întorsătură șocantă.

În următoarele minute, cei de la Ahbab FC și-au marcat două autogoluri de toată jena. Mai întâi, după o intercepție defensivă, jucătorii echipei gazdă au „finalizat” cu un șut simplu, din careu. În minutul 89, apărătorii lui Ahbab au „comis-o” din nou, cu o minge „îngropată” lângă bară de fotbalistul Rajprasad Nayek, totul sub privirile portarului.

Meciul s-a încheiat cu 4-2, iar cei care au văzut imaginile au răbufnit pe rețelele de socializare. „Asta e realitatea din fotbalul indian. Autorități corupte și jucători și arbitri care pariază la greu. Aceasta este prima ligă din Delhi, cu meciuri aranjate. Nu există niciun motiv să joci în asemenea mediu. Rușine tuturor!”, a scris cel care a publicat clipurile.

I can guarantee that fixing is rampant in the @FootballDelhi senior premier division- that’s why we true to play In it ever again till they take action- I have been saying it again and again- the most corrupt league In the country - @ILeague_aiff is not behind - referees - team… pic.twitter.com/6VTWDXc90Q