Antrenorul român a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei încă din primul său sezon complet la nivel de seniori, iar performanțele sale nu au trecut neobservate nici la Parma, clubul de la care a făcut pasul spre Milano.

Prezent la evenimentul de prezentare a calendarului pentru noul sezon din Serie A, CEO-ul Parmei, Federico Cherubini, a vorbit despre ascensiunea spectaculoasă a tehnicianului român.

Federico Cherubini: „Nu era ușor să te aștepți la un asemenea succes”

Oficialul clubului italian a recunoscut că parcursul lui Chivu la Inter a depășit așteptările și a explicat că perioada petrecută la Parma oferea deja indicii despre potențialul său.

„Chivu a ajuns la un club mare, cu o conducere puternică, care l-a ajutat construind o echipă foarte bună. Nu era ușor să te aștepți să câștige titlul din prima încercare, dar ceea ce am văzut la Parma promitea cu siguranță multe”, a declarat Cherubini.

Experiența de la Parma a reprezentat debutul lui Cristi Chivu ca antrenor principal la nivel de seniori.

Românul a preluat echipa pe 18 februarie 2025, într-un moment delicat, cu obiectivul clar de a evita retrogradarea din Serie A. Chivu a rămas pe banca formației până la 9 iunie 2025 și a reușit să îndeplinească misiunea.

În cele 13 partide conduse, tehnicianul a înregistrat trei victorii, șapte remize și trei înfrângeri, rezultate suficiente pentru menținerea Parmei în primul eșalon.