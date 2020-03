BREAKING NEWS | Anuntul care face inconjurul Planetei: jucatorul care a luat Champions League cu Liverpool in vara, SUSPENDAT pentru PARIURI! Cariera i se poate incheia la 30 de ani!

Anunt total neasteptat in Anglia!

Daniel Sturridge a fost suspendat pana in iunie! Anuntul oficial a venit la numai cateva ore dupa ce Trabzonspor i-a reziliat contractul!

Sturridge, 30 de ani, semnase cu turcii in vara dupa ce contractul cu Liverpool i s-a terminat. Lovit de accidentari, Sturridge nu s-a ridicat decat rar la nivelul potentialului sau urias. Fotbalistul a fost considerat cel mai talentat atacant al generatiei sale de catre specialisti.

Sturridge a fost initial suspendat timp de 6 saptamani si amendat cu 80 000 de euro dupa ce s-a dovedit ca i-ar fi transmis fratelui sau Leon sa parieze ca va fi imprumutat la Sevilla. Sturridge n-a mai ajuns niciodata in Spania, ci a semnat temporar cu West Brom, in ianuarie 2018.

Desi a pledat nevinovat, Sturridge nu i-a impresionat pe oficialii FA. Federatia engleza a fost nemultumita cu sanctiunea initiala primita de Sturridge, asa ca a facut apel. Acum, suspendarea i-a crescut considerabil.

Constienta ca risca in cazul unui verdict nefavorabil in instanta de apel, Trabzonspor s-a pus la adapost si a inclus in contractul cu Sturridge o clauza care-i permitea sa-i rezilieze unilateral contractul.

Sturridge e suspendat pana pe 17 iunie, iar sanctiunea se aplica la nivel global. Comisia de apel a federatiei engleze i-a dublat si amenda la 160 000 de euro.

Daniel Sturridge a trecut in cariera pe la City si Chelsea, inainte sa semneze cu Liverpool, in 2013. Atacantul are si 26 de selectii in nationala Angliei, pentru care a marcat de 8 ori. Pentru Liverpool, Sturridge a marcat de 67 de ori in 160 de partide. Sturridge a castigat Champions League in vara lui 2019 cu dream team-ul lui Klopp.