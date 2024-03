Burleanu a semnat un nou contract cu o firmă de pariuri. "Aș paria că România trece de grupe la Euro 2024, dar pe o bere"

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a mărturisit că nu a pariat niciodată, dar că ar paria doar pe o bere, datorită funcției pe care o are. Acesta a vorbit și despre faptul că Liga 1 (Superbet), Cupa României (Betano), echipa națională de seniori și cea U21 (Casa Pariurilor), dar și majoritatea covârșitoare a cluburilor profesioniste sunt sponsorizate de case de pariuri.

"Mie mi-a fost imposibil să pariez în ultimii 10 ani"

"Când am pariat ultima dată și pe ce am pariat? Răspunsul e foarte simplu, nu am pariat niciodată. E un fenoment care e pe un trend ascendent în ultimii ani, iar mie mi-a fost imposibil să pariez în ultimii 10 ani. Dacă aș paria că România trece de grupă la Euro 2024? Aș putea să pariez doar aici, cu unii colegi din FRF, probabil pe o bere. Pe nimic altceva.

Dacă e o dependență a fotbalului românesc de pariuri? Fiecare actor din industria de betting cu care noi colaborăm aduce o strategie excelentă în ceea ce privește engagement-ul suporterilor. Nu cred că am fi reușit să avem această interacțiune fără acești parteneri relevanți. Aceste parteneriate își aduc contribuția în ceea ce privește audiențele tv și numărul de spectatori.

Un alt lucru care se întâmplă la nivel internațional, nu doar în România, se referă la o schimbare de profil a celor care pariază, vedem persoane cu venituri din ce în ce mai mari care se conectează la industria de betting și ajung mult mai aproape de o competiție fotbalistică. Cred că ne-am ales bine partenerii și nu ar trebui să ne gândim la vreun risc.

"Să nu vă imaginați că acum 20 de ani integritatea competiției era una mai înaltă"

Dacă ne uităm la CM 2020, o să vedem un actor din industria de betting. Dacă ne uităm la Euro, unde România va participa anul acesta, îi regăsim din nou pe partenerii noștri de la Betano. Dacă ne uităm în alte confederații, o să găsim din nou parteneri din zona de betting. În cadrul UEFA, în competițiile intercluburi, vedem din nou astfel de parteneri. În privința integrității competițiilor, cred că tocmai pentru că suntem în aceste relații de business cu parteneri din zona de pariuri suntem ajutați foarte mult în ceea ce privește schimbul de informații.

Putem să ne asigurăm că integritatea competiției nu va avea de suferit. Să nu vă imaginați că acum 20 de ani integritatea competiției era una mai înaltă decât astăzi, ne amintim ce vremuri am trăit cu toții atunci. Un partener din zona de pariuri nu poate să aducă decât rezultate pozitive pentru întregul ecosistem fotbalistic.

"Mesajul este unul foarte clar, avem o toleranță zero în aceată direcție"

UEFA a intervenit în cazul amendării domnului Gigi Becali, pentru că subiectul a fost în spațiul public. În privința politicii de integritate asumate la nivelul FRF lucrurile sunt foarte bine separate. Chiar dacă sunt președintele FRF nu am acces la informațiile din aceste dosare. Eu nu pot să văd dau informații din dosare, pentru că nu le am, dar în momentul în care ele ajung într-o anumită fază a dezbaterilor sau a deciziilor informațiile sunt publice.

Mesajul este unul foarte clar, avem o toleranță zero în această direcție. FRF, presa, reprezentanții cluburilor, arbitrii trebuie să contribuie la integritatea fotbalului. Doar dacă avem o integritate ridicată a fotbalului vom reușit să avem o creștere sustenabilă pe termen lung.

Fotbalul românesc are un potențial uriaș. Suntem singura țară din Europa care a beneficiat în ultimii 8 ani de investiții majore în stadioane. Suntem singura țară din Europa care are o creștere a numărului de jucători, băieți și fete, și a numărului de competiții. Veniturile cluburilor și ale FRF arată că suntem pe un trend ascendent. Dacă vom avea inteligența necesară că continuăm în această direcție, sunt sigur că viitorul va arăta mult mai bine", a declarat Răzvan Burleanu.

Foto - Gabriel Chirea