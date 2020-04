Laboratorul din Wuhan care pastreaza mai mult de 1.500 de tulpini de virusuri mortale! Cum arata locul de unde ar fi fost 'scapat' coronavirusul

Institutul de Virusologie Wuhan s-a construit in 15 ani si gazduieste mai mult de 1.500 de virusuri mortale.

Desi chinezii au negat orice teorie conform careia coronavirusul ar fi fost 'scapat' din Institutul de Virusologie din Wuhan, britanicii raman reticenti la afirmatiile lor, iar ultimele imagini aparute din laboratorul institutului pun oamenii pe ganduri.

Pe internet au aparut imagini din interiorul laboratorului misterios din Wuhan, care se specializeaza pe cercetarea celor mai periculosi patogeni. De asemenea, in laborator se cerceteza si virusurile purtate de lilieci, ceea ce a dus la teoria conform careia virusul a fost scapat din institut.

Laboratorul a fost creat dupa izbucnirea SARS in 2002 si 2003.

In pozele facute in 2015 si 2017 apare interiorul laboratorului, a carui constructie a durat 15 ani, unde sunt vazuti cercetatorii purtand echipamente protectoare, din cap pana in picioare.

Expertul american in biosecuritate, Profesorul Richard Ebright, de la Institutul de Microbiologie Rutgers University Waksaman, declara ca desi virusul nu a fost creat in laboratorul din Wuhan, ar fi putut scapa de acolo in timp ce era analizat.

"Colectia de virusuri, cultura, izolarea sau infectarea animalelor ar prezenta un risc substantial de infectare a unui cercetator care lucreaza in laborator, iar de la el se raspandeste publicului", a declarat acesta conform Daily Mail.

Teoria lui este contrazisa de Dr. Gerald Keusch, un expert din Boston.

"Unei teorii conspirationale nu ii pasa de adevar. Ii pasa sa creeze indoiala si anxietate. Timpurile de criza, sunt timpuri de anxietate si este mai usor sa explici aparitia unei aberatii precum COVID-19 ca un rezultat al unui act intentionat sau incompetenta a unui laborator, decat sa admiti ca natura si evolutia, asistate de factori de mediu si intruziuni umane in ecosistemul mediului duce la o evolutie a virusului", a declarat acesta pentru Mail Online.

Tweet coronavirus Wuhan Citeste si: