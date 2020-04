"Mi s-a cerut sa inteleg asta!" Coronavirusul ii afecteaza si pe miliardari! Ce decizie au luat seicii de la Al Hilal din cauza pandemiei si ce intampla cu Razvan Lucescu

Ce masura au luat seicii de la Al Hilal in plina pandemie.

Razvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, a dezvaluit ca seicii echipei au hotarat sa taie salariile la jumatate din cauza acestei pandemii de coronavirus. Daca pana acum aceasta masura a fost luata de cluburile din Europa, si echipele din Golf au ajuns sa recurga la astfel de masuri.

"E clar ca absolut toata lumea trece prin situatii complicate. Pentru aceste patru luni, martie-iunie, practic pana cand reluam pregatirea, vom avea salariile taiate la jumatate. Nu a fost o initiativa a mea, a fost o discutie. Mi s-a cerut sa inteleg acest lucru, imediat am acceptat. Ieri au fost alte discutii cu jucatorii. Sunt doua grupuri, jucatorii straini, care sunt sapte la numar, si jucatorii localnici. Inca sunt negocieri, dar se merge catre asta.

Cine nu intelege, face o greseala. Exista riscul ca foarte multe cluburi sa ajunga in situatie de faliment. E nevoie de a intelege ca e o situatie delicata si fiecare dintre noi are responsabilitatea de a ajuta clubul. Exista posibilitatea ca peste 4-5 luni sa se ajunga intr-o situatie delicata, sa se ajunga la intarzieri. Noi nu am avut pana acum nicio intarziere, suntem platiti pana in ianuarie, iar acum urmeaza sa se plateasca luna februarie", a declarat Razvan Lucescu, la Telekomsport.