Dinamo a ajuns la 6 victorii consecutive în campionat! Baschet
Echipa din Ștefan cel Mare este în formă.

Dinamo a ajuns la șase victorii consecutive în Liga Națională de Baschet Masculin, după 86-74 în deplasare cu SCM Politehnica Timișoara în week-end.

Astfel, gruparea din Ștefan cel Mare a urcat pe podium după meciul de la Timișoara, în care s-au remarcat Viaceslav Bobrov (18 p, 11 rec) şi Ousmane Drame (15 p, 11 rec).

SCM Timișoara - Dinamo 74-86

”BASCHET. Șase la rând! Continuăm șirul victoriilor în LNBM!

Start lansat în ultimul meci din campionat înainte de Final 8-ul Cupei României și după un final ceva mai echilibrat, obținem o nouă victorie.

Bobrov a condus "ostilitățile" pentru ⬜️🟥 cu un double-double format din 17 puncte și 11 recuperări, fiind urmat pe tabelă de Drame, și el cu double-double de 15 puncte și tot 11 recuperări”, a postat CS Dinamo București.

CSO Voluntari a depășit-o pe CSM CSU Oradea și este noul lider

CSO Voluntari este noul lider al Ligii Naţionale de baschet masculin, după ce a învins-o pe CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea cu scorul de 100-79, sâmbătă, în Sala ''Gabriela Szabo'', într-un meci din etapa a 21-a.

Sacar Kofi Assante Anim, cu 20 de puncte şi 4 recuperări, Kodi Andrew Justice, cu 15 p, 3 rec, 5 pase decisive, şi Mihail Miseailo, cu 14 p, 6 rec, s-au remarcat de la ilfoveni.

Dan Lucas Tohătan a fost cel mai bun de la vâlceni, cu 18 p, 3 rec, 3 pd. Donovan Richard Ivory a marcat 5 puncte, la debutul său. Ambii jucători au evoluat la CSO Voluntari, ca şi Titus Nicoară (7 p, 10 rec).

Clasamentul din Liga Națională de Baschet Masculin - campioana U-BT Cluj intră direct în play-off

Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

