Dinamo a ajuns la șase victorii consecutive în Liga Națională de Baschet Masculin, după 86-74 în deplasare cu SCM Politehnica Timișoara în week-end.

Astfel, gruparea din Ștefan cel Mare a urcat pe podium după meciul de la Timișoara, în care s-au remarcat Viaceslav Bobrov (18 p, 11 rec) şi Ousmane Drame (15 p, 11 rec).

SCM Timișoara - Dinamo 74-86

”BASCHET. Șase la rând! Continuăm șirul victoriilor în LNBM!

Start lansat în ultimul meci din campionat înainte de Final 8-ul Cupei României și după un final ceva mai echilibrat, obținem o nouă victorie.

Bobrov a condus "ostilitățile" pentru ⬜️🟥 cu un double-double format din 17 puncte și 11 recuperări, fiind urmat pe tabelă de Drame, și el cu double-double de 15 puncte și tot 11 recuperări”, a postat CS Dinamo București.