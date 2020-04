Clubul Corona Brasov vrea sa isi schimbe numele din cauza coronavirusului!

Brasovenii calca pe urmele producatorului de bere Corona si al celui de trabucuri La Corona, marci internationale puternic afectate de asocierea cu mortalul coronavirus.

Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov este continuatorul Asociatiei Sport Club Corona 2010 Brasov, club sportiv de drept privat, infiintat in anul 2010, in cadrul caruia activeaza acum noua sectii: handbal, hochei, schi biatlon, patinaj artistic, patinaj viteza, polo, natatie, scrima si fotbal. Clubul a fost afectat de pandemia Covid-19, el incetand activitatea sportiva si suspendand temporar toate contractele de activitate sportiva pana la declararea oficiala a incetarii starii de urgenta, asa ca toti sportivii au intrat in somaj tehnic si vor beneficia de preverile art. 15 alin. 2 din Ordonanta nr.30/2000.

Dincolo de neplacerile de natura sportiva, organizatorica si financiara, oficialii Primariei Brasov si cei ai clubului iau serios in discutie schimbarea denumirii clubului, pentru ca se considera ca denumirea “Corona” este asociata cu cea a coronavirusului, boala care a infectat 1.5 milioane de persoane in toata lumea si a ucis 90.000 dintre ele, aducand starea de carantina si izolare aproape pe tot globul, o scadere economica istorica si blocarea aproape completa a activitatii sportive, cu Euro 2020 si Jocurile Olimpice de la Tokyo amanate pentru anul viitor. Printre posibilele denumiri luate deocamdata in discutie ca sa inlocuiasca denumirea “Corona” se afla Clubul Sportiv Municipal (CSM) Brasov si Clubul Sportiv Kronstadt Brasov.

Conducatorii si finantatorii brasoveni cred ca amintirea nefasta a coronavirusului va ramane mult timp in mintea oamenilor si ca numele clubului lor va fi asociat de fani si de pasionatii de sport in raport cu acesta epidemie, creand o imagine negativa. De altfel, nu este prima companie care are de suferit din cauza coronavirusului, in aceeasi barca cu clubul din Brasov fiind producatorul de bere Corona (Mexic), compania de trabucuri La Corona (Cuba), afacerea de utilaje de ingrijire a gradinii Corona Tools (Marea Britanie), lantul de hoteluri Corona Hotels (UK), firma de bijuterii Corona Jewellery (Canada), festivalul Corona Capital Music (Mexic) si producatorul de mobila Corona Furniture (Mexic, SUA). Toate aceste afaceri au ajuns la vanzari foarte scazute si si-au suspendat activitatea, fiind aproape de faliment, in cazul berii Corona unii clienti chiar crezand la inceput ca virusul se transmite prin consumarea sa.

Numele Coronei Brasov a mai avut de suferit, la finalul anului 2019, cand a fost implicat intr-un scandal, dupa ce s-a descoperit ca mai multe handbaliste au recurs la terapia cu laser intravenos, interzisa de regulamentele antidoping, echipa lor fiind exclusa din cupele europene si fiins retrogradata din Liga Nationala.