Coronavirusul se transmite la animalele de companie! Descoperirea de ultima ora a medicilor! Care sunt cele mai afectate

Dintr-un studiu realizat recent, reiese ca pisicile sunt vulnerabile in fata coronaviursului.

Un studiu publicat pe site-ul jurnalului de Stiinta a descoperit ca dihori pot fi infectati cu coronavirus. Cu toate astea, cateii, gainile, porcii sau ratele nu sunt predispuse sa ia virusul.

Studiul incerca sa descopere care animale sunt vulnerabile in fata virusului ca sa poata fi folosite in testarea vaccinurilor experimentale in lupta cu pandemia de coronavirus.

Cercetarea se bazeaza pe un studiu realizat in China in ianuarie si februarie, unde s-a descoperit ca pisicile si dihorii sunt foarte sensibile in fata virusului, atunci cand cercetatorii au incercat sa le infecteze, introducand particule virale prin nas.

Din studiu s-a descoperit ca pisicile se pot infecta una pe cealalta prin picaturi respiratorii. Pisicile infectate au avut virusul in gura, nas si intestinul subtire. Cele expuse la virus au prezentat leziuni masive in plamani, nas si gat.

In cazul dihorilor, virusul a fost gasit in tractul respirator insa nu a provocat leziuni severe. Din testele anticorpilor, reiese ca este putin probabil ca, cainii sa se infecteze.

"Este interesant, insa nu surprinzator ca s-a luat in calcul faptul ca pisicile au fost unul dintre vectorii care au transmis virusul la om, in epidemia de SARS originala.

Aceste date ar trebui sa ofere sustinere in recomandarile ca oamenii care sunt infectati sa se distnteze nu doar fata de membrii casei, dar si de animalele domestice, pentru a nu le transmite virusul", a declarat Daniel Kuritzkes, seful departamentului de boli infectioase de la Spitalul din Boston, Birgham and Women.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca lucreza la analizarea situatiei, pentru a vedea rolul animalelor in criza sanatatii.

Reactia reprezentantului OMS la Bucuresti

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie si reprezentant al OMS la Bucuresti, Alexandru Rafila, spune ca transmiterea e imposibila de la felina la om.

„Este un studiu, urmeaza sa vedem daca se si confirma, se refera strict la feline, nu la alte animale. Din ce am citit, este vorba doar de transmiterea de la om catre feline, nu si invers. Nu exista pericol de infectare a oamenilor din partea acestor animale”, a spus Alexandru Rafila.

