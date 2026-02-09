Gigi Becali a intervenit în scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea. Patronul celor de la FCSB și-a spus opinia despre cât merită suspendați tehnicianul lui „U” Cluj și golgheterul celor de la CFR.

La finalul partidei CFR Cluj - „U” Cluj 3-2, Cristiano Bergodi a sărit la bătaie la Andrei Cordea, după ce jucătorul l-a înjurat. Antrenorul italian a fost stăpânit cu greu de elevii săi și îndepărtat de lângă Cordea.

Becali a susținut că Bergodi ar trebui suspendat un an de zile pentru a fi descurajată violența. Despre Cordea a spus că ar merita o penalizare de șapte sau opt runde.

Becali: „El te înjură, dar tu te bați?!”

„Eu îl susțineam pe Bergodi, dar nu îl apăram. Un an suspendat Bergodi, șapte etape Cordea! A zis că e bărbat. El a înjurat banca, nu pe Bergodi.

El e bărbat?! Ia să iei tu șapte, opt etape. Un an pentru Bergodi! El te înjură, dar tu te bați?! Dacă nu dăm exemplu acum, cum s-a întâmplat la Ganea, ce facem?

(n.r.- despre reacția lui Daniel Pancu) Ce contează dacă e străin? Dacă era român avea voie să facă? Suspendare drastică și gata!”, a reacționat Gigi Becali, la Digi Sport.