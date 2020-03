Sorana Cirstea si Ion Tiriac Jr. doneaza peste 2,500,000 euro pentru romanii afectati de noul coronavirus 

Sorana Cirstea si fiul lui Ion Tiriac au pus umarul la ajutorarea conationalilor in contextul pandemiei de coronavirus.

Sorana Cirstea s-a alaturat Simonei Halep si Mihaelei Buzarnescu in randul jucatoarelor de tenis care au facut donatii menite sa previna raspandirea virusului SARS-COV2. Numar 75 WTA in proba de simplu, jucatoarea nascuta la Targoviste a dat o mana de ajutor concetatenilor sai, contribuind la asigurarea de echipamente protective pentru Spitalul Judetean de Urgenta.

”Am facut o donatie spitalului din orasul meu natal. In aceste vremuri grele, ar trebui sa ne unim cu totii si sa ajutam cu tot ce putem”, a scris Sorana Cirstea pe Twitter, descriind o imagine care o arata carand cutii de manusi de protectie destinate personalului medical.

Sorana Cirstea: "Ar trebui sa ne unim cu totii si sa ajutam cu tot ce putem"

Yesterday i made a donation to my hometown hospital ! In this tough times we should all come together and help with whatever we can ! pic.twitter.com/M0IVcbsNg8 — Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) March 29, 2020

De asemenea, Ion Tiriac Jr. a declarat ca va face o donatie semnificativa, alocand 100.000 de euro din partea Fundatiei Ion Tiriac pentru ajutorarea celor in nevoie. Fiul miliardarului roman coordoneaza de cateva saptamani actiuni caritabile pentru persoanele afectate de coronavirus in Spania si a transmis ca este dornic sa replice gesturile la o scara mai mare in Romania, unde va pune la dispozitie fonduri pentru cumpararea a 40,000 de cosuri cu alimente in valoare de 60 de euro pentru pensionari, insumand peste 2,400,000 de euro.

"Vreau sa le multumesc primarilor din Otopeni si Mogosoaia, care au fost extremi de prompti si ne-au permis sa ne ocupam de pensionarii din aceste orase. Rog toti primarii din tara sa ia contact cu domnul Cerchez, daca au nevoie de ajutorul nostru. Pana la 40.000 de pensionari putem sa ajutam sa nu aiba contact cu aceasta boala si sa le fie bine, asigurandu-le cosuri in valoare de 60 de euro”, a spus Ion Tiriac Jr. pentru Antena 1.

"Am inceput sa ajutam de circa 3 saptamani in Spania. Ce am facut in Spania, acum replicam in Romania, la noi in tara, la o dimensiune mult mai mare. In Spania, ne-am ocupat doar de orasul Madrid. Aici, incercam sa fim peste tot. Vrem sa ale asiguram batranilor care nu pot sau nu trebuie sa se deplaseze de la domiciliu pana la alimentara un cos pe saptamana, in jur de 60-70 de euro, care sa contina toate nevoile pe care le poate avea un pensionar, tinta numarul 1 al acestui inamic, pentru a ramane in casa si a nu intra in contact cu alti purtatori”, a completat fiul campionului de la Roland Garros 1970.

Pandemia de coronavirus a afectat pana azi peste 85,000 de persoane in Spania, dintre care 7340 au decedat si peste 1900 in Romania, 46 pierzand lupta cu virusul. Primarii localitatilor din Romania care doresc sa ajute pensionarii pentru achizitionarea de cosuri cu alimente pot contacta Fundatia Ion Tiriac la adresa de e-mail viorel.cerchez@tiriacgroup.ro.