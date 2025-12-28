Ionuț Nedelcearu (29 de ani) a lăsat Palermo în Serie B pentru Akron Togliatti, o formație din prima divizie rusă. Stoperul a vorbit cu Sport.ro despre porecla sa din Rusia, căpătată datorită fizicului impresioant, despre investițiile în imobiliare, despre ajutorul dat de iubita sa în carieră și despre modul în care va petrece pauza prilejuită de sărbătorile de iarnă.



"Sportul mă face cel mai fericit și în acest domeniu voi vrea să continui"

"Nu pot spune că am început să mă pricep la imobiliare, mai mult cumnatul meu s-a ocupat. Am preferat să investesc banii în ceva ce... cel puțin nu sunt bani pierduți, riscul maxim este doar de a-mi recupera banii.

Vrem să facem și profit, toată lumea vrea, sperăm, pentru asta am început și muncim, dar rămâne de văzut. Domnul Gigi Becali se pricepe, el este Latifundiarul din Pipera, pot glumi că eu sunt Latifundiarul din Corbeanca, pentru că acolo am construit casele.

Nu știu ce voi face după fotbal, încă nu m-am gândit, dar cu siguranță și ceva în fotbal sau pentru sportivi. În sport mă simt cel mai fericit. Ok, că sunt afacerile pe cealaltă parte și încerc să fac și altceva, da. Dar sportul mă face cel mai fericit și în acest domeniu voi vrea să continui.



"Îmi doresc sănătate și putere de muncă, restul le vom face"

Petrec sărbătorile acasă, cu familia, fiindcă nu am mai avut de mult timp o vacanță așa de lungă. Prefer să stau acasă cu familia și cu prietenii. Nu voi exagera, probabil voi mânca la masa de Crăciun, de Anul Nou, specific românesc. Mama (râde) nu prea este bucătăreasă foarte bună, în schimb prietena mea da. Știe să gătească.



(Ce dorință îți pui atunci, în seara de Anul Nou?) Să fiu sănătos, asta este cel mai important la noi, la sportivi. Îmi doresc sănătate și putere de muncă, restul le vom face. Fiind o vacanță foarte lungă, normal că mă antrenez, am avut câteva zile când am preferat să fac un repaus total, apoi am început să fac serios alergări și sală, că să mă mențin într-o formă bună.



"Prietena mea, Tia Maria, este tot din domeniul sportului, a făcut înot de performanță"

Cei de la Togliatii îmi spun 'Hulk'. De la început, cei din echipă, din staff, antrenorul, preparatorul mi-au spus așa, fiindcă m-au văzut că sunt mai mare. Îmi place să merg în sală și să lucrez zi de zi, îmi place și această poreclă.



Este o diferență mare între fotbalul din România și din străinătate și, dacă nu lucrez mult la capitolul forță, mai ales ca fundaș, este foarte greu să mă impun. La început nu știam cu vitaminizarea, ce trebuie să iau și ce mă ajută. Pe plan alimentar nu știam și făceam foarte multe greșeli.



Prietena mea, Tia Maria, este tot din domeniul sportului, a făcut înot de performanță și este pasionată de sport și de nutriție. M-a învățat foarte multe lucruri. Ea a fost sportivă de performanță și este în avantajul meu, fiindcă ea mă înțelege mult mai bine și știe ce înseamnă sportul de performanță. Are grijă de mine, cu odihna, cu alimentația. Este mult mai ușor pentru mine, mai ales că altfel aș fi singur în Rusia", a declarat Ionuț Nedelcearu pentru Sport.ro.

Foto - Ionuț Nedelcearu (FB, Instagram)

