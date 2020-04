Asa arata o oferta primita de Marius Copil pentru a truca un meci de tenis | Cum l-a ajutat Ion Tiriac pe cel mai bun tenismen roman al momentului

Marius Copil a povestit cum a refuzat o oferta de a tranti un meci oficial.

Devenit de curand tatic, Marius Copil a admis ca nu a mai facut antrenamente de tenis in ultima perioada, neavand acces la un teren de tenis in timpul autoizolarii.

Ramas la domiciliu, Marius a participat la un interviu online in care a explicat cat de greu i-a fost sa devina tenismen profesionist, cum a avut de trei-patru ori gandurile unei retrageri premature, dar si cum l-a ajutat Ion Tiriac sa progreseze in lumea tenisului mare.

Marius Copil: "O sa-i multumesc toata viata mea domnului Tiriac"



"O sa-i multumesc toata viata mea domnului Tiriac pentru cateva wild card-uri pe care le-am primit din partea sa la Bucuresti si la Madrid. Au fost de mare ajutor," a dezvaluit Marius Copil pentru podcastul Ziua din Noapte LIVE.

Nu in ultimul rand, Marius Copil s-a oprit asupra unui moment apare al carierei sale, in care a primit o oferta pentru a truca un meci.

”O singura data am avut o oferta, am si raportat imediat, de atunci nu mi-a mai zis nimeni niciodata. Mi se pare un lucru foarte aiurea, daca tu ca sportiv faci lucrul acesta. Zbor pana in Australia, sa ma duc acolo sa ma las batut... mi se pare ca nu mai ai caracter," a afirmat tenismenul roman nascut in Arad.

"Eu, dupa fiecare meci, primesc injuraturi, blesteme si asa mai departe. Nu ma gandesc la bani, ma gandesc sa am rezultate si sa ajung cat mai sus”, a adaugat numarul 187 ATP in aceeasi emisiune.