DIETA CRIMINALA! Ce mancau tenismenii din generatia lui Ion Tiriac si Ilie Nastase inaintea unui meci oficial 

In ultima jumatate de secol, dietele tenismenilor au suferit transformari radicale.

In ultimii 50 de ani, tenisul s-a schimbat intr-atat de mult incat foste mari legende ale sportului, precum Rod Laver sau Billie Jean King au impresia ca asista la un alt sport atunci cand urmaresc din tribune meciurile jucate de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal sau Serena Williams.

Daca in finala turneului de la Wimbledon din 1961, Rod Laver castiga primul set in fata Chuck McKinley cu 6-3 in doar 13 minute, legendarul tenismen australian a vazut pe viu finala Australian Open 2012, in care Nadal si Djokovic s-au razboit literalmente timp de 5 ore si 53 de minute, cu seturi depasind borna de o ora.

"Am fost al naibii de buni, dar nivelul tenisului de azi e diferit," spunea Rod Laver pentru The Guardian intr-un interviu din 2014.

Tenisul de azi ii surprinde pe jurnalisti asigurandu-se ca impiedica putin spre deloc procesul de recuperare al jucatorilor dupa meciuri, respectat de regula cu sfintenie, incluzand, printre altele, hidratare, masaj, numar de ore de somn calculat cu precizia matematicianului si, bineinteles, nutritie planificata atent.

Intr-o ultima decada dominata mai degraba de Novak Djokovic decat de oricine altcineva - sarbul castigand intre 2010-2020 16 titluri de Grand Slam (spre deosebire de cele 13 ale lui Rafael Nadal si doar 5 pentru Roger Federer) -, un sportiv a carui cariera s-a schimbat drastic odata cu trecerea la un regim lipsit de gluten, jucatorii si-au adaptat din ce in ce mai mult dietele pentru a-si maximiza eforturile pe intreaga durata a meciurilor istovitoare de 3-4, chiar 5 ore de joc.

Dar lucrurile n-au stat intotdeauna asa. Ion Tiriac declara in 2019 ca australienii sareau de 100 de ori peste fileu dintr-o parte in alta, iar asta insemna un nivel de antrenament de top in anii '70.

In aceeasi perioada, mari tenismeni, precum Rod Laver, Jimmy Connors sau Evonne Goolagong nu mancau tocmai similar cu tenismenii de azi. Apa, paste, orez, piept de pui la gratar si fructe? Departe de asa ceva.

Conform Punto de break, O editie din 1975 a revistei de tenis intitulata "Tennis Magazine" prezinta care erau alimentele pe care le mancau acesti jucatori chiar la masa de dinaintea meciurilor oficiale.

Ei bine, Rod Laver alegea de obicei sa manance o friptura de vita, un stiulete de porumb fiert, inghetata cu piersica, intregindu-si masa cu un pahar de bere. Jimmy Connors manca de regula o friptura de porc, salata cu rosii, portocale, o felie de negresa cu nuci si bea alaturi trei pahare de coca-cola.

Evonne Goolagong, in schimb, manca un snitel vienez, broccoli cu sos olandez si un ceai fierbinte inainte de a iesi pe teren.

Suna consistent? Cu siguranta, mult mai consistent decat ce mananca Rafael Nadal, care la inceputul acestui an declara ca mananca de obicei o portie de paste sau orez fara sos inaintea unui meci, pentru a nu-si ingreuna stomacul.

7, 8, respectiv 12 turnee de mare slem au castigat Evonne Goolagong, Jimmy Connors si Rod Laver de-a lungul carierelor.