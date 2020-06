EXCLUSIV | Grecia ne acuza ca vrem sa ii “romanizam” pe vlahii din zona de unde se trag stramosii lui Halep, Hagi si Becali!

Desi aromanii din Grecia si Albania vorbesc o limba foarte apropiata de romana, autoritatile de la Atena spun ca acestia sunt, de fapt, greci.

In ultima luna, presa din Grecia a atacat vehement decizia Parlamentului Romaniei de a acorda cetatenia romana minoritatii etnice vlahe (cunoscuti de greci ca "vlahoi"), vorbitoarea unui dialect latin inrudit cu limba romana, din sudul Albaniei. Jurnalistii eleni spun ca tara noastra incearca disperata sa isi mareasca populatia, care se afla in continua scadere in ultimii ani, din cauza emigratiei si a natalitatii scazute. In 2013, a fost deschis un Centru de Informare Romanesc in localitatea Corceaua ("Korce" in albaneza, "Koritsa" in greaca), care a inceput sa ofere cursuri gratuite de limba, cultura si traditii romanesti, pe langa posibilitatea ca tineri din zona sa primeasca burse de studii in Romania.

Presa si autoritatile de la Atena considera ca Romania a inceput o campanie puternica de „romanizare” a unor cetateni ce se declarau pana acum de origine greaca, intr-una dintre regiunile considerate fiefuri elene in regiunea istorica Epirul de Nord, in actuala zona sudica a Albaniei. Grecii acuza o intelegere intre autoritatile de la Tirana si cele de la Bucuresti, pentru a controla, slabi si suprima sentimentul national grecesc, in randul unei minoritati care numara 120.000 de persoane. Dar chiar articolele in cauza recunosc ca membrii acestei minoritati etnice, considerate de ei de origine greaca, vorbesc un dialect al limbii latine.

Desi majoritatea istoricilor sunt de acord ca vlahii, care locuiesc acum in Albania, Grecia si Macedonia de Nord, au plecat de pe teritoriul istoric al Romaniei, intre secolele 6 si 10 d.H., pentru a se adaposti de atacurile triburilor barbare si a practica cresterea animalelor intr-o zona muntoasa, omologii de la Atena incearca sa construiasca o teorie conform careia acestia si-ar avea originea in grupuri de greci latinizati, angajati de armata romana sa pazeasca Via Egnatia, unul dintre cele mai importante drumuri comerciale din antichitate. Acum, ei sunt numiti aromani, vlahi, rumani sau morlaci, in functie de tara unde locuiesc.

Din aceasta zona se trag stramosii unora dintre cei mai cunoscuti aromani din Romania, printre care cei ai lui Gica si Ianis Hagi, Simona Halep, Ion Luca Caragiale, Simona Amanar, Elisabeta Samara, Ianis Zicu, Cristian Gatu, Toma Caragiu, verii Gigi, Ioan si Victor Becali, Sergiu Nicolaescu, Ion Caramitru, Stere Gulea, Camil Ressu, Arsenie Papacioc, Andrei Saguna, Constantin Noica, Victor Eftimiu, Nicolae Malaxa, Octavian Goga, Neagu Djuvara, Dimitrie Gerota, Gellu Naum, George Pistereanu, Gica Coada, Elena Gheorghe sau Nicu Constantin. De confesiune crestin ortodoxa, comunitatea aromana numara mai mult de jumatate de milion de membri, fiind raspandita in Romania, Albania, Grecia, Macedonia de Nord, Serbia, Bulgaria, Croatia, Boasnia&Hertegovina, Italia, SUA, Canada, Franta, Germania sau Australia.