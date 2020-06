"Acest club este ideal pentru el!" Cine l-a dorit pe Ianis la Rangers si ce spune Gica Hagi despre transfer

Gheorghe Hagi a facut primele declaratii dupa transferul definitiv al lui Ianis la Rangers.

Fostul mare fotbalist roman considera ca aceasta mutare este cea mai potrivita pentru Ianis si ca a avut loc in cel mai bun moment al carierei sale.

"Rangers este un club foarte mare, cu o istorie bogata, cu traditie in Europa. Un club cu o mentalitate castigatoare, cu fani fantastici pe care orice club i-ar dori. Suntem foarte fericiti ca a semnat si credem ca toate aceste lucruri il vor ajuta pe Ianis sa se devina un jucator si mai bun. Eu i-am spus ca acest club este ideal pentru el", a declarat Hagi, pentru podcastul oficial al clubului Rangers.

Ianis Hagi i-a facut pe fanii lui Rangers sa il iubeasca dupa ce a reusit sa inscrie 2 goluri in meciul contra celor de la Braga, din grupele Europa League, ajutandu-si echipa sa se califice mai departe.

Amintindu-si de acea partida, Gheorghe Hagi a spus ca a fost foarte mandru. "A fost o mare bucurie pentru ca a fost un meci important in Europa, pe un stadion incredibil. Ianis a jucat foarte bine, a marcat 2 goluri frumoase si m-a facut sa ma simt mandru."

In plus, Hagi a povestit ca Steven Gerrard a fost cel care si-a dorit foarte mult ca Ianis sa ajunga la Rangers. Managerul celor de la Viitorul a punctat 3 aspecte ale jocului lui Ianis, pe care le considera ca acesta le va imbunatati lucrand cu Gerrard.

"Ianis a fost dorit mai intai de antrenor. Steven Gerrard a fost un mare jucator, un lider. Este un antrenor castigator, cu o mentalitate castigatoare, iar Ianis va invata cu siguranta o multime de lucruri care il vor ajuta sa progreseze mult mental, tactic si fizic", a mentionat Gica Hagi.

De asemenea, intrebat daca Ianis simte povara de a fi fiul lui Gheorghe Hagi, acesta din urma a spus: "Ianis este un jucator puternic, foarte talentat, iar una dintre principalele sale calitati este ca ii place presiunea, il motiveaza. In plus, Ianis este un jucator cu o tehnica individuala foarte buna, care poate juca cu ambele picioare, este creativ si are personalitate in joc."