BREAKING NEWS | "M-am gandit la retragere!" Simona Halep a spus TOT! A anuntat momentul in care va renunta la tenis

Simona a vorbit in premiera despre lucrurile care le dau emotii milioanelor sale de fani!

Halep recunoaste ca s-a gandit la retragere! "Au fost ani grei", spune Simona, care lasa insa de inteles ca a renuntat la idee. Simona vrea sa castige inca un titlu de Grand Slam. Halep vrea sa iasa din tenis in momentul in care nu va mai fi in top 10 mondial. Isi mai da cel mult 3 ani de cariera la nivel inalt.

"Am avut senzatia ca am obosit, o tot am in ultima vreme. Au fost ani grei! M-am gandit si la retragere, sincera sa fiu, dar simt ca mai pot. Mai pot mult. De visat, nu ma impiedica nimic sa visez. Sunt foarte motivata sa merg inainte pentru al treilea grand slam, pentru a vedea cat mai pot sa fiu in top 10. Atunci cand voi iesi din top 10, cred ca o sa trag pe dreapta. Mai am, doi-trei ani cred ca mai pot sa joc!", a dezvaluit Simona in podcastul BT Talks, unde a vorbit cu Andi Moisescu.

Simona Halep (28 de ani) are doua titluri de Grand Slam castigate, la Roland Garros, in 2018, si la Wimbledon, in 2019.