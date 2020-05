"Lumea imi spunea ca cedez, ca sunt labila psihic, ca dau meciurile, ca nu-mi pasa" | Simona Halep descrie cum a devenit probabil cea mai puternica jucatoare din WTA

Simona Halep a lasat garda jos si a explicat cum a depasit stadiul in care era permanent criticata pentru instabilitatea sa psihologica.

Simona Halep este, fara indoiala, cea mai buna jucatoare de tenis din istoria Romaniei, dar, cu toate acestea, actuala campioana a turneului de la Wimbledon a fost apostrofata in dese randuri pentru presupusa labilitate psihologica pe care ar fi demonstrat-o de-a lungul anilor in punctele importante ale multor meciuri.

Castigatoare a 20 de turnee WTA, printre care doua titluri de Grand Slam, Simona Halep si-a redus criticii atat la tacere, cat si in numar in anii precedenti. Mai linistita si mai matura, Halep isi aduce aminte de episoadele de frustrare si meciurile in care, de la televizor privind, oamenilor li se parea ca Simona renunta la lupta in timpul partidelor.

Simona Halep: "Niciodata nu am intrat pe teren si am dat meciul pentru ca nu imi pasa"



"Inainte toata lumea spunea ca Halep cedeaza, e labila psihic si da meciul fara sa se gandeasca, pentru ca nu-i pasa. Niciodata nu am intrat pe teren si am dat meciul pentru ca nu-mi pasa. Daca nu-mi pasa, nu jucam. Nu ma obliga nimeni sa joc tenis nici in ziua de azi. Intram intr-o frustrare foarte mare si aratam ca nu-mi pasa, dar eu, de fapt, sufeream, ma blocam si nu mai puteam sa dau randamentul pe care trebuia sa-l dau," i-a relatat Simona Halep lui Andi Moisescu in cadrul podcastului BT Talks.

"Am avut noroc cu oameni potriviti la locul potrivit. Cei mai buni antrenori, asa cum stia tata atunci sa mi-i aleaga, asa cum am stiut eu sa mi-i aleg incepand cu 14-15-16 ani, cand am hotarat sa merg la Bucuresti. Fiecare om care apare in viata ta pe plan profesional te ajuta enorm, daca stii sa iei ce e bun. Eu tot timpul am apreciat oamenii pe care i-am avut si sunt convinsa ca au fost cei mai buni. Am luat de la ei tot ce era pozitiv si, din despartirile pe care le-am avut cu toti antrenorii mei am mers mai departe cu partea buna," a adaugat Simona Halep.

"Aratam ca nu-mi pasa, dar eu, de fapt sufeream, ma blocam si nu mai puteam sa joc asa cum trebuia"



In final, dubla campioana de Grand Slam a oferit un imbold oamenilor care cauta succesul, accentuand relevanta perseverentei: "Daca esti responsabil cu ceea ce faci si te dedici 100%, iti dau in scris, dupa 24 de ani de tenis, ca e imposibil sa nu reusesti," a afirmat Simona Halep.

Chestionata daca ar avea aceeasi meserie daca ar putea sa se nasca din nou, Simona a raspuns subit si ferm: "Daca m-as naste inca o data tot acelasi lucru l-as face. Si tot la fel, poate chiar mai bine," a punctat numarul 2 WTA.