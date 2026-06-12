Jackpot Olăroiu: salariul său lunar, peste ce câștigă un antrenor din Superliga într-un sezon!

În ciuda eforturilor sale, Oli n-a reușit să ducă reprezentativa arabă la doar al doilea Mondial din istoria ei, după cel din 1990. Așadar, s-a văzut, încă o dată, că în ciuda investițiilor făcute la nivel local, fotbalul din Emirate e, în continuare, sub nivelul țărilor rivale din zona Golfului Persic. Și Olăroiu s-a convins de această realitate, motiv pentru care a preferat să se întoarcă la munca de antrenor de club, punând capăt colaborării sale cu Federația din Abu-Dhabi.

Cosmin Olăroiu (57 de ani) privește Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie) din postura de spectator, după ce a ratat calificarea cu naționala Emiratelor, în urma barajului cu Irak de anul trecut.

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Olăroiu, urmează prezentarea oficială la Al-Jazira

Sport.ro a anunțat pe 26 mai că următoarea destinație a tehnicianului român va fi Al-Jazira. Această informație a fost confirmată apoi, în exclusivitate, pe 10 iunie.

Prezentarea oficială a lui Oli, la Al-Jazira, locul 4 în ultima ediție de campionat, urmează să aibă loc, în curând. Contractul a fost semnat deja și Sport.ro oferă, în premieră, cifrele acordului care îl face pe Olăroiu cel mai bine plătit om din sportul românesc.

Concret, fostul antrenor al FCSB-ului va fi sub contract cu Al-Jazira până în iunie 2028. În această perioadă, salariul lunar al lui Oli va fi de 500,000 de dolari! Ceea ce înseamnă că venitul său stagional, cu bonusuri de obiectiv incluse, va depăși suma de 6 milioane de dolari.

Acest contract „faraonic“ îl va pune pe Olăroiu lângă cel mai bine plătiți antrenori din fotbalul mondial. Ca să ne convingem și mai bine de acest lucru, putem face o comparație între contractul pe care tocmai l-a semnat Oli și veniturile celor mai bine plătiți selecționeri de la Mondialul care tocmai a început:

*Carlo Ancelotti (Brazilia) – 11,300,000 de dolari

*Julian Nagelsmann (Germania) – 7,900,000 de dolari

*Mauricio Pochettino (SUA) – 6,800,000 de dolari

*Thomas Tuchel (Anglia) – 6,500,000 de dolari

*Roberto Martinez (Portugalia) / Fabio Cannavaro (Uzbekistan) – 4,500,000 de dolari

*Didier Deschamps (Franța) – 4,300,000 de dolari

Statutul la care a ajuns Olăroiu din punct de vedere financiar se datorează performanțelor sale istorice în fotbalul din Emirate. Aici, el a cucerit 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah, deținând recordul la acest capitol.

La Al-Jazira, Oli va avea misiunea de a câștiga titlul, în condițiile în care această formație a triumfat ultima dată pe plan local, la capătul sezonului 2020-2021. De asemenea, în stagiunea care urmează, românul va antrena în Champions League 2, competiție pe care a câștigat-o cu Sharjah, în mai 2025, după care a fost numit selecționerul Emiratelor Arabe Unite.