Capitol închis la Barcelona: catalanii vor să scape de el

Capitol închis la Barcelona: catalanii vor să scape de el La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona vrea să rezolve plecarea unui fotbalist emblematic. 

TAGS:
la ligaBarcelonaTer Stegen
Din articol

Barcelona își dorește să îi întărească lotul lui Hansi Flick în această vară, pentru ca echipa catalană să aibă șanse cât mai mari să cucerească trofeul Champions League.

Pe lângă veniri, oficialii „blaugrana” se gândesc și la plecările din această perioadă.

Barcelona vrea „să scape” de un fotbalist emblematic 

  • Imago1071931774
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Catalanii vor să rezolve problema lui Ter Stegen, portar care a fost împrumutat la Girona în această iarnă, dar a evoluat în doar două partide din cauza unei accidentări la spate.

Joan Garcia și-a consolidat clar locul de titular în poarta Barcelonei în acest sezon. Publicația Sport informează că echipa campioană a Spaniei vrea să îi încheie contractul lui Ter Stegen în această vară, pentru că acesta are un salariul mult prea mare pentru o rezervă de portar.

Înțelegerea fotbalistului german cu Barcelona expiră în iunie 2028, iar cota lui este 3 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

423 de meciuri a adunat Marc-Andre Ter Stegen în poarta Barcelonei și a semnat cu echipa catalană în iulie 2014. Germanul a fost transferat de la Borussia Monchengladbach în schimbul a 12 milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid forțează o nouă trădare pentru Barcelona: fotbalistul de 100.000.000 de euro
Real Madrid forțează o nouă trădare pentru Barcelona: fotbalistul de 100.000.000 de euro
Marcus Rashford schimbă din nou echipa: OUT de la Barcelona!
Marcus Rashford schimbă din nou echipa: OUT de la Barcelona!
REPORTAJ | Muzeul FC Barcelona, puntea către universul „blaugrana” și o bucățică din Paradis
REPORTAJ | Muzeul FC Barcelona, puntea către universul „blaugrana” și o bucățică din Paradis
Atletico iese cu un comunicat dur după oferta de 150.000.000€ de la Real Madrid: ”Ne faceți să râdem mai mult decât o face Barcelona”
Atletico iese cu un comunicat dur după oferta de 150.000.000€ de la Real Madrid: ”Ne faceți să râdem mai mult decât o face Barcelona”
Surpriză! FC Barcelona vrea să achite 10 milioane € pentru fotbalistul cu nume de actor de telenovele
Surpriză! FC Barcelona vrea să achite 10 milioane € pentru fotbalistul cu nume de actor de telenovele
ULTIMELE STIRI
Mihai Rotaru a numit cei doi fotbaliști pe care îi vrea la Universitatea Craiova
Mihai Rotaru a numit cei doi fotbaliști pe care îi vrea la Universitatea Craiova
Recordul pe care îl poate stabili Sorana Cîrstea, deși a pierdut cu Emma Răducanu, la Queen's
Recordul pe care îl poate stabili Sorana Cîrstea, deși a pierdut cu Emma Răducanu, la Queen's
Pe picior de plecare de la FCSB, Darius Olaru primește un sfat neașteptat! Avertisment pentru Becali: ”Trebuie să bage mâna adânc în buzunar!”
Pe picior de plecare de la FCSB, Darius Olaru primește un sfat neașteptat! Avertisment pentru Becali: ”Trebuie să bage mâna adânc în buzunar!”
Funcție importantă pentru fratele unui actor la o echipă cu pretenții din Superligă
Funcție importantă pentru fratele unui actor la o echipă cu pretenții din Superligă
Nana Falemi e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. "Nici Bacăul nu s-ar fi apărat cum s-a apărat Liverpool cu noi!"
Nana Falemi e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. "Nici Bacăul nu s-ar fi apărat cum s-a apărat Liverpool cu noi!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A început Campionatul Mondial! Shakira a cântat la ceremonia de deschidere

A început Campionatul Mondial! Shakira a cântat la ceremonia de deschidere

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Gata, Bernardo Silva semnează: „Here we go!”

Gata, Bernardo Silva semnează: „Here we go!”

OUT! Încă un fotbalist „picat” la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

OUT! Încă un fotbalist „picat” la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

Un club din Superligă îl vrea pe Denis Alibec

Un club din Superligă îl vrea pe Denis Alibec



Recomandarile redactiei
Pe picior de plecare de la FCSB, Darius Olaru primește un sfat neașteptat! Avertisment pentru Becali: ”Trebuie să bage mâna adânc în buzunar!”
Pe picior de plecare de la FCSB, Darius Olaru primește un sfat neașteptat! Avertisment pentru Becali: ”Trebuie să bage mâna adânc în buzunar!”
Jackpot Olăroiu: salariul său lunar, peste ce câștigă un antrenor din Superliga într-un sezon!
Jackpot Olăroiu: salariul său lunar, peste ce câștigă un antrenor din Superliga într-un sezon!
Funcție importantă pentru fratele unui actor la o echipă cu pretenții din Superligă
Funcție importantă pentru fratele unui actor la o echipă cu pretenții din Superligă
Nana Falemi e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. "Nici Bacăul nu s-ar fi apărat cum s-a apărat Liverpool cu noi!"
Nana Falemi e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. "Nici Bacăul nu s-ar fi apărat cum s-a apărat Liverpool cu noi!"
E gata! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Impresarul a spus totul despre viitorul internaționalului român
E gata! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Impresarul a spus totul despre viitorul internaționalului român
Alte subiecte de interes
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ter Stegen, vorbe dure după înfrângerea din El Clasico: "Să vă fie rușine!"
Ter Stegen, vorbe dure după înfrângerea din El Clasico: "Să vă fie rușine!"
Barcelona, ”boost” financiar imens! 150 de milioane de euro pentru două ”perle” de pe Camp Nou
Barcelona, ”boost” financiar imens! 150 de milioane de euro pentru două ”perle” de pe Camp Nou
CITESTE SI
O mamă a fost oprită la îmbarcare și a ratat vacanța în Grecia, deși avea pașaportul valabil. Greșeala care a costat-o scump

stirileprotv O mamă a fost oprită la îmbarcare și a ratat vacanța în Grecia, deși avea pașaportul valabil. Greșeala care a costat-o scump

Un fost ofițer Air Force, dezvăluiri despre extrateștri. ”Guvernul îi ascunde de ochii publicului”. Ce spune despre Incidentul de la Varginha

protv Un fost ofițer Air Force, dezvăluiri despre extrateștri. ”Guvernul îi ascunde de ochii publicului”. Ce spune despre Incidentul de la Varginha

Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse

stirileprotv Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse

Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

stirileprotv Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!