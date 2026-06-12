Capitol închis la Barcelona: catalanii vor să scape de el

Pe lângă veniri, oficialii „blaugrana” se gândesc și la plecările din această perioadă .

Barcelona își dorește să îi întărească lotul lui Hansi Flick în această vară, pentru ca echipa catalană să aibă șanse cât mai mari să cucerească trofeul Champions League.

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Catalanii vor să rezolve problema lui Ter Stegen, portar care a fost împrumutat la Girona în această iarnă, dar a evoluat în doar două partide din cauza unei accidentări la spate.

Joan Garcia și-a consolidat clar locul de titular în poarta Barcelonei în acest sezon. Publicația Sport informează că echipa campioană a Spaniei vrea să îi încheie contractul lui Ter Stegen în această vară, pentru că acesta are un salariul mult prea mare pentru o rezervă de portar.

Înțelegerea fotbalistului german cu Barcelona expiră în iunie 2028, iar cota lui este 3 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

423 de meciuri a adunat Marc-Andre Ter Stegen în poarta Barcelonei și a semnat cu echipa catalană în iulie 2014. Germanul a fost transferat de la Borussia Monchengladbach în schimbul a 12 milioane de euro.