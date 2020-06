Acestia sunt cei patru barbati admirati de Simona Halep | "Hagi a fost modelul meu de seriozitate" 

Gheorghe Hagi, Cristian Chivu, Andrei Pavel si Rafael Nadal sunt barbatii pe care Simona Halep ii considera exemple demne de urmat.

In interviul acordat lui Andi Moisescu, Simona Halep a punctat care sunt barbatii pe care ii admira si-i apreciaza drept modele demne de urmat in ceea ce priveste profesionalismul adoptat in cariera ei de tenismena profesionista.

"Am crescut cu o mentalitate potrivit careia eram mica, n-o sa reusesc sa ajung tenismena, n-o sa ajung sa fiu sus in clasament, n-o sa ajung sa castig turnee mari, cum pana nu de mult, in 2017 mi se spunea: 'Aah, n-ai mental de campion de Grand Slam.' Imi spuneau oamenii chestia asta. In America, de la 5 ani te pun pe Central, la US Open, si iti zic: 'Uite, aici o sa joci tu peste 20 de ani!' Iti dai seama, cresti cu increderea asta, iti hranesti dorinta de a ajunge acolo zi de zi cand joci si te antrenezi pe terenurile alea. Noi nu am vazut nici in poze terenurile centrale care sunt in lumea asta, daramite sa te gandesti sa castigi," a declarat Simona Halep in cadrul BT Talks.

Simona Halep: "Am crescut cu dorinta de a-l egala pe Andrei Pavel"



"Am crescut cu dorinta de a-l egala in orice pe Andrei Pavel si am facut-o. La juniori, el a castigat Roland Garros, apoi si eu am castigat Roland Garros. Pe la 16-17 ani am fost la Paris si m-am dus la meciul lui de dublu si l-am rugat sa-mi dea manseta. Am tinut-o vreo 6-7 ani in thermobag la fiecare meci, asa cum era, murdara si transpirata," s-a confesat Halep.

"Hagi a fost modelul meu in ceea ce priveste seriozitatea. Atunci cand intra in teren, nu exista nimic altceva. Simteam asta la el si la Cristian Chivu. Hagi avea ceva aparte. Era incruntat tot timpul, concentrat pe ceea ce trebuia sa faca. Asta am admirat si la Nadal, pentru ca, indiferent ce se intampla cu scorul, el are aceeasi atitudine. Poate sa fie set, 5-0, 40-0 la adversar, iar el are aceeasi atitudine: lupta, alearga, se bucura, chiar daca, sa zicem, nu mai are nicio sansa la victorie; nu e cazul lui, dar atunci cand joaca da 100%. El joaca fiecare punct ca si cum ar fi ultimul din viata lui, asta o stiu sigur, mi-a spus-o Darren. Asta am ajuns si eu sa fac dupa vreo 3-4 ani de munca cu Darren," a completat numarul 2 WTA.