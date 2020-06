Raspunsul SENZATIONAL al lui Gica Hagi pentru Ianis: "Daca jucatorul Hagi il avea antrenor pe Hagi, dadea 100.000 de goluri!" Cum comenteaza declaratiile fiului

Ianis Hagi spunea in urma cu cateva zile ca daca jucatorul Gica Hagi l-ar fi avut antrenor tot pe Gica Hagi nu ar fi jucat niciun minut.

Ianis Hagi vorbea in urma cu cateva zile despre cat de exigent este tatal sau ca antrenor si de faptul ca pune foarte mult accent pe asezarea in teren si pe tactica echipei.

Mijlocasul lui Rangers spunea atunci ca daca 'Gheorghe Hagi jucatorul l-ar fi avut pe Gheorghe Hagi antrenorul, nu mai juca niciun minut'.

Gica Hagi l-a taxat elegant pe fiul sau si i-a garantat ca ar fi dat 100.000 de goluri daca ar fi fost asa:

"Il completez pe Ianis, daca jucatorul Hagi il avea antrenor pe Hagi, dadea 100.000 de goluri. El a spus-o elegant, dar asta e raspunsul, garantez 100%. Ce am vazut si am comentat impreuna, mi-am vazut toate greselile pe care le faceam. Eu, ca pozitionare, miscare, lucru in teren, daca il aveam, dadeam la goluri cum marcam la Steaua cand am jucat la Steaua. Am dat 96 de goluri in 130 meciuri si pase de gol, cred ca va speriati daca faceti o statistica, o sa mergeti la cifrele acestui fenomenal stangaci care e acum, la genul ala puteam sa ajung.

La scoala de antrenori, la ultima sedinta, a venit Melendez, care era directorul tehnic al scolii de antrenori din Spania si a zis ca daca Hagi era la ei, dadea gol si cu posteriorul, cu orice. Mai concret, noi eram obisnuiti cu anarhie, acum fotbalul are cultura tactica, informatica mai multa, vezi lucrurile, te analizezi si cred ca aici jucatorii au progresat, sa faci lucrurile cum trebuie, unde trebuie, fara sa risipesti energie de pomana in zone care nu trebuie", a spus Gica Hagi pentru Telekom Sport.