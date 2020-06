I-a aratat lui Becali de ce a gresit cand l-a bagat in somaj tehnic! Cine a fost MVP-ul FCSB la meciul cu Voluntari 

FCSB a pierdut primul amical cu Voluntari, scor final 2-0.

Primul meci de fotbal din Romania dupa cele aproape 3 luni de pauza cauzate de pandemia de coronavirus s-a incheiat cu infrangerea ros-albastrilor.

Meciul s-a disputat in conditii atipice, cu Alexandru Tudor pe post de arbitru, iar Mihai Pintilii a ocupat rolul de tusier al partidei, alaturi de un membru din staff-ul lui Voluntari.

Bogdan Vintila a trimis in teren echipa similara cu cea pe care a folosit-o ultima data in Liga 1, cu Craiova, insa in absenta lui Valentin Cretu, l-a reprofilat pe Ovidiu Popescu.

Bagat in somaj tehnic de Gigi Becali, Bogdan Planic a fost cel mai bun jucator al FCSB. Acesta nu a facut nicio eroare pe toata desfasurarea partidei, astfel ca Gigi Becali ar trebui sa isi reconsidere pozitia fata de jucatorul sarb.

Patronul FCSB sustine ca Bogdan Planic mai are un an de contract, in timp ce impresarul fundasului anunta ca intelegerea dintre fundas si ros-albastrii expira la finalul lui iunie.

Primul 11 trimis de Bogdan Vintila in teren cu Voluntari:

FCSB: Vlad - Ov. Popescu, Planici, Nedelcu, Pantiru - Olaru, L. Filip, Oaida - Man, Fl. Tanase, Fl. Coman