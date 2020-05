De ce refuza Simona Halep interviurile si emisiunile TV: "Mi-am rugat parintii sa ma traga de urechi daca o iau pe aratura. Puteau sa imi afecteze cariera."

Simona Halep si-a explicat reticenta de a acorda interviuri televizate.

Intr-o discutie cu Andi Moisescu, Simona Halep a explicat de ce a refuzat numeroase cereri de interviuri din partea televiziunilor. Cunoscuta ca una dintre vedetele cu aparitii reduse numeric in mass-media, Simona si-a motivat in auzul fanilor sai numeroasele absente, explicand ca aceasta distanta de lumina reflectoarelor a ajutat-o la mentinerea constantei in rezultate.

De altfel, Simona Halep a ramas in primele zece jucatoare ale lumii inca de prima data cand a acces in top 10 WTA, anume luna ianuarie a anului 2014.

Simona Halep: "Nu m-am dus pentru ca stiam ca ma pot influenta negativ"



"Am ajuns la 26-27 de ani si aveam niste lipsuri. Am fost un fel de persoana izolata. M-am izolat de tot ce putea sa-mi afecteze cariera: interviuri, emisiuni TV, nu m-am dus pentru ca am stiut ca ma pot influenta, in sensul in care mi-ar fi dat aripi. Castigam un turneu mare, ma duceam la trei emisiuni si toata lumea ma lauda; apoi mi-as fi zis: 'Ia uite, ba, ce tare sunt!' Dar mi-am blocat toate chestiile astea si mi-am rugat parintii, la fel cum mi-am rugat antrenorii sa imi atraga atentia in caz ca o iau pe aratura. Din fericire, nu a fost cazul sa ma traga nimeni de urechi.



Mi-am setat chestia asta si, fiind foarte disciplinata, am putut sa o respect. Sa stii ca am invatat enorm din carantina pe care am avut-o de doua luni, mi-am dat seama ca in ultimii 6 ani eu am fost in carantina totala. Mi-am dat seama ca trebuie sa schimb ceva in viata mea, ca sa ma pot dezvolta si pe partea personala si pe plan emotional. Faptul ca am stat in carantina 6 ani m-a ajutat sa ajung numarul 1 mondial, dar acum, ca sa ajung la un nivel emotional si sa fiu fericita in viata fara tenis, incerc incet-incet sa mai experimentez si alte lucruri ale vietii normale. Felul meu de a fi insa imi spune: 'Nu, la 10 sa fii acasa, pentru ca a doua zi ai antrenament.' Deci nu pot sa ma desprind total, dar am progresat un pic si sunt mandra de asta," a marturisit Simona Halep in podcastul BT Talks.

"Sunt foarte dura cu mine, dar cred ca asta m-a ajutat sa fiu cel mai mare critic al meu, m-a ajutat sa cer enorm de la mine, chiar, uneori, mai mult decat sunt constienta ca pot. Dar atunci cand ceri foarte mult, sa stii ca limita se duce. Limita noastra nu e o limita fixa. Poti sa o faci mai elastica. De exemplu, atunci cand am pierdut in 2017 a doua finala de Grand Slam asa cum am pierdut-o - vorbesc despre ea tot timpul, pentru ca m-a marcat -, puteam sa zic 'asta e limita mea, ma duc sa joc, mai castig 5-6 titluri si asta e,' dar tot timpul mi-am impins limitele. Am zic ca o sa trec si peste asta. In 2018, am pierdut un meci cu Wozniacki pe care, fara lipsa de modestie, puteam sa il castig. Si asa, usor-usor, am impins limita pana am castigat. Iar in 2019, neasteptat pentru mine, am castigat si Wimbledonul," a completat jucatoarea care a incasat peste $36,5 milioane din tenis pana in prezent.