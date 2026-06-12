Serena Williams (44 de ani) a revenit în tenisul profesionist după o pauză de aproximativ patru ani.
Jucătoarea din Michigan a jucat în proba de dublu a competiției WTA 500 de la Queen's alături de una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații, canadianca Victoria Mboko (19 ani, 9 WTA).
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Participarea lor a însemnat o victorie semnată în runda inaugurală, 7-6 (2), 6-2 contra perechii alcătuite din Erin Routliffe și Nicole Melichar-Martinez, urmată de o retragere din concurs, înainte de ceea ce ar fi fost o provocare notabilă, un duel cu Laura Siegemund și Leylah Fernandez.
Retragerea a fost motivată de o accidentare serioasă a Victoriei Mboko, accidentare care o va face să rateze inclusiv turneul de la Wimbledon.
Oficialii Wimbledon „văd entuziasmul generat de Serena Williams”
În așteptarea turneului de mare șlem de la Wimbledon, discuțiile despre o invitație de joc acordată Serenei Williams se înmulțesc, iar oficialii competiției din Londra au lansat un răspuns clar, dar neoficial, în acest sens.
Devine limpede că oficialii celui mai vechi turneu de tenis nu vor rata șansa de a o aduce înapoi pe Serena Williams în competiția propriu-zisă, în urma spuselor Președintelui All England Lawn Tennis Club, Sally Bolton.
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„Nu pot să vă răspund, dar ce pot să vă spun e că vedem cu toții cât de mult entuziasm generează Serena Williams prin revenirea sa pe teren, mai ales pe iarbă. Putem doar să ne închipuim cum ar fi ca ea să joace în turneul de la Wimbledon,” a punctat Sally Bolton, conform Tennis365.
„Comitetul responsabil va lua deciziile finale săptămâna viitoare și vi le vom comunica, dar e cert că a creat un val de entuziasm care face bine sportului,” a continuat președintele AELTC, înaintea zilei de marți, 16 iunie, care va fi hotărâtoare pentru participarea Serenei Williams la Wimbledon.
Wimbledon 2026 va avea loc în perioada 29 iunie - 12 iulie.