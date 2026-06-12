Serena Williams (44 de ani) a revenit în tenisul profesionist după o pauză de aproximativ patru ani.

Jucătoarea din Michigan a jucat în proba de dublu a competiției WTA 500 de la Queen's alături de una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații, canadianca Victoria Mboko (19 ani, 9 WTA).

Serena Williams, victorie la revenirea în tenis după 1376 de zile

Participarea lor a însemnat o victorie semnată în runda inaugurală, 7-6 (2), 6-2 contra perechii alcătuite din Erin Routliffe și Nicole Melichar-Martinez, urmată de o retragere din concurs, înainte de ceea ce ar fi fost o provocare notabilă, un duel cu Laura Siegemund și Leylah Fernandez.

Retragerea a fost motivată de o accidentare serioasă a Victoriei Mboko, accidentare care o va face să rateze inclusiv turneul de la Wimbledon.