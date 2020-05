SOC! Donald Trump e in pericol mare: valetul sau personal are coronavirus! Anuntul facut de presa americana

Presedintele american se gaseste in grupa de risc in cazul contaminarii cu Covid-19 si a intrat in contact direct cu o persoana infectata.

Presa americana a anuntat ca unul dintre valetii personali ai presedintelui SUA a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Acesta este membru al unei unitati de elita din cadrul US Navy si face parte din grupul celor care il seveste direct pe Trump si pe familia acestuia la Casa Alba. Politicianul a fost mahnit cand a aflat ca acesta este infectat si a fost de acord sa te testeze cat mai des posibil. Valetul il asista pe presedinte si pe familia acestuia cu o varietate de insarcinari personale, de la aducerea mancarii si bauturilor in Aripa de Vest si pregatirea imbracamintei, pana la insotirea in calatorii pe sosea sau in aer. Fostii presedinti s-au increzut in acesti valeti nu doar in privinta unor chestiuni domestice, ci chiar si pentru confesiuni sau discutii in privinta vietii private.

„Am fost notificati recent de catre Unitatea Medicala a Casei Albe ca un membru al US Army, care lucreaza in campusul nostru, a fost testat pozititiv pentru coronavirus. Presedintele si vicepresedintele au fost testati negativ pentru virus si raman in stare buna de sanatate, urmand sa fie supravegheati indeaproape de personalul medical”, a declarat Hogan Gidley, secretarul de presa al Casei Albe.

Donald Trump a declarat in mod repetat ca e germofob si ca isi ia masuri de igiena exceptionale, printre care si cea de a le interzice celor care lucreaza cu si pentru el si stranuta, tusesc sau au alte simptome de boala sa continue pana nu se testeaza medical, dar si ca tot pesonalul sa poate masti si manusi medicale. Presedintele american a inceput sa fie testat in fiecare zi, testele fiind procesate rapid, in 15 minute, la Abbot Labs, iar probele sunt luate in Eisenhower Executive Office Building in apropiere de Aripa de Vest a Casei Albe.

Perioada de incubatie a Covid-19 difera de la 2 la 14 zile, media fiind la 5 zile, conform US Centers for Disease Control and Prevention. Un test negativ si lipsa simtomelor nu e un semn sigur ca cineva nu poate imprastia infectia, ei putand imbolnavi alte persoane cu pana la doua zile inainte sa inceapa sa dezvolte primele simptome. Cele mai multe infectari au loc prin stropi de saliva sau mucozitati expectorate in timpul respiratiei, tusei sau stranutului si inspirate de cei din apropierea lor, care au stat la mai putin de 2 metri distanta. In SUA, CDC recomanda ca pesoanele care au avut contact cu o persoana infectata sa stea in carantina pentru 14 zile si sa fie monitorizati, luandu-li-se la intervale regula temperatura si fiindu-le observate posibilele simptome de boala.

Donald Trump nu a purtat masca la iesire in public, in ciuda recomandarilor facute cetatenilor de administratia SUA, si se gaseste in grupul de risc, pentru ca are 72 de ani, e supraponderal, nu face sport si ar suferi de probleme severe cardiace. Presedintele american nu a luat in seama avertizarile serviciilor secrete americane ca declansarea epidemiei de coronavirus, care facea victime in orasul chinezesc Wuhan, la inceputul anului, reprezinta o problema de siguranta nationala si a declarat in prima faza ca este doar o raceala mai grava si cetatenii nu au de ce sa se ingrijoreze. Dupa aparitia primelor cazuri pe teritoriul SUA, el a inceput sa arunce vina pe guvernul Chinei, pentru ca ar fi musamalizat gravitatea pandemiei cu ajutorul World Health Organization (WHO), dar si pentru ca ar fi scapat de sub control virusul, dintr-un laborator biologic militar.

In ultimele declaratii, Trump a spus ca va cere daune financiare partii chineze, pentru pierderile economice inregistrate si victimele de pe teritoriul SUA, care are pana acum peste 75.000 de decese (se preconiveaza ca pana la inceputul lunii iulie, SUA va avea din cauza Covid-19 un numar mai mare de victime decat a suferit in razboaiele din Vietnam si Coreea la un loc) si peste 1.3 milioane de infectari.

Donald Trump nu ar fi primul politician important infectat cu Covid-19, pana acum au contractat virusul britanicii Boris Johnson (premier), Matt Hancock (ministrul Sanatatii) si Charles Prince of Wales (mostenitorul coroanei), rusul Mihail Misustin (premier), italianul Nicola Zingaretti (liderul Partito Democratico si guvernatorul provinciei Lazio), iranienii Masoumeh Ebtekar (vicepresedinte) si Hossein Sheikholeslam (diplomat de ranginalt, decedat), Albert II (Print de Monaco), dar si multi altii.