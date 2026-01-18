Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”

Agentul de jucători a explicat că nu știa despre mutarea la Rapid pe care o pregătea Ioan Becali și a fost surprins că fotbalistul de 26 de ani a preferat să meargă la echipa antrenată de Costel Gâlcă.

Florin Vulturar, care este impresarul jucătorului și apropiat al FCSB-ului, i-a recomandat jucătorului o revenire la fosta sa echipă.

Gigi Becali s-a arătat deranjat de faptul că fostul fotbalist al formației patronate de el a preferat să meargă la rivala din Giulești.

Fotbalistul de 26 de ani va pleca de la Aris în această iarnă și va reveni în Superliga. Moruțan a primit oferte de la Rapid și FCSB, iar decizia nu a fost una ușoară pentru el.

„Am vorbit cu Oli (n.r. Olimpiu Moruțan) acum câteva zile, mi-a spus că vrea să rezilieze (n.r. cu Aris). Pe el îl reprezintă Giovanni (n.r. Becali) acum, avem un contract de parteneriat. Vorbeam cu el și mi-a zis că vrea să rezilieze. L-am întrebat natural: 'Nu vrei să vorbesc cu nașul, să revii la FCSB?'.

A zis să vadă care este situația, cum e cu Salonicul, și că vorbim peste câteva zile. Am vorbit cu nașul, el în prima fază a vrut (n.r. să-l readucă pe Moruțan). Vă dați seama, este vorba despre un jucător plecat pe bani mulți.

A rămas să vorbim în câteva zile, apoi am auzit că e aproape de Rapid, după 2-3 zile in care nu mai discutasem cu el. A fost un 'blackout' pentru noi, ne-a șocat un pic.

Nu pot spune că sunt supărat, jucătorul face ce vrea, dar ne-a surprins puțin și pe mine și pe nașul. Dar în fine, este decizia băiatului.

Am vorbit oarecum natural: 'Nu vrei să te întorci la FCSB?'. Nu știam nimic despre Rapid, a fost o întrebare naturală. Asta a fost discuția cu el.

Până la urmă, jucătorul face ce este mai bine pentru el”, a spus Florin Vulturar la Digi Sport.

În cazul în care mutarea se va realiza, Olimpiu Moruțan ar fi o adiție excelentă pentru atacul giuleștenilor.

107 meciuri a jucat Olimpiu Moruțan în tricoul FCSB, în care a reușit 14 goluri și 30 de pase decisive.

Jucătorul de 26 de ani este cota la 2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

