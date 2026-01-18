Cu Dennis Man pe banca de rezerve, PSV a deschis scorul după doar 8 minute prin Paul Wanner, dar gazdele au egalat după doar patru minute prin Sierhuis.

Peter Bosz l-a remarcat pe Dennis Man după meciul cu Fortuna Sittard

Dennis Man a fost trimis pe teren de Peter Bosz abia în minutul 71, iar, cinci minute mai târziu, Ivan Perisic a marcat golul victoriei pentru PSV.

La conferința de presă desfășurată la finalul partidei, Peter Bosz a analizat jocul și l-a adus în discuție și pe Dennis Man, despre care a remarcat faptul că a creat mai multe ocazii de gol.

”După aproximativ șaizeci de minute, lucrurile au devenit mai dificile pentru adversar și s-au deschis mai multe spații. În final, am mai creat câteva ocazii cu Dennis Man, Paul Wanner și Ivan Perisic. Au fost momente bune, trebuie să ținem cont că și Fortuna Sittard are multe calități. Nu a fost un meci ușor, dar cred că am jucat bine”, a spus Peter Bosz la conferința de presă.

SofaScore i-a acordat nota 6,8 lui Dennis Man

Man a intrat la scorul de 1-1, însă nu a influențat decisiv faza din care echipa sa a marcat golul victoriei.

Pentru evoluția de sâmbătă seara, portalul SofaScore i-a acordat nota 6,8. Man a fost evaluat puțin sub media celor de la PSV (6,97).

