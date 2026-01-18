După șase luni în Grecia, unde nu a avut realizări notabile, Olimpiu Moruțan a decis să solicite rezilierea contractului cu Aris Salonic și să accepte oferta celor de la Rapid, conform impresarului Florin Vulturar.

Olimpiu Moruțan, folosit de Aris aproape jumătate de oră în meciul cu AEL Larissa



Chiar dacă presa greacă a scris că Moruțan nu mai intră deloc în planurile antrenorului spaniol Manolo Jimenez, mijlocașul român a fost introdus în teren, duminică, la partida de campionat cu AEL Larissa.



Larissa, penultima clasată din Grecia înaintea acestei etape, a reușit surpriza și a învins-o pe Aris cu 1-0, după un gol marcat de Angelo Sagal încă din minutul 4.



Moruțan a fost introdus în minutul 66, însă nu a reușit să își ajute echipa să evite eșecul. În aproape jumătate de oră, românul a avut doar 10 atingeri de balon, nu a expediat niciun șut și a pierdut posesia în patru rânduri, conform datelor furnizate de Sofascore.



Rămâne de văzut dacă acestea au fost ultimele minute ale lui Moruțan la Aris. Inclusiv Costel Gâlcă a spus sâmbătă, după 1-0 cu Metaloglobus, că "într-un procentaj foarte mare, Moruțan o să vină".

În acest sezon, Moruțan a jucat în 17 partide pentru Aris, iar de 11 ori a fost titular. A strâns în total aproximativ 750 de minute, însă nu a reușit vreun gol sau assist.

