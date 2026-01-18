Toate meciurile pot fi urmărite în direct pe platforma VOYO.

Strasbourg – Metz, 16:00, LIVE pe VOYO. Lyon - Brest este meciul serii

Prima partidă din această seară din campionatul Franței, Strasbourg – Metz, este de la ora 16:00. Metz este ultima clasată în Ligue 1, cu doar 12 puncte strânse în 17 meciuri, în timp ce Strasbourg ocupă locul opt în ierarhie, cu 24 de puncte acumulate.

Alte două meciuri sunt programate de la ora 18:15: Nantes – Paris FC și Rennes – Le Havre.

Olympique Lyon – Brest este meciul serii, de la 21:45. Echipa lui Paulo Fonseca poate urca pe locul patru în clasament cu o victorie, în timp ce, dacă va obține cele trei puncte, Brest poate urca până pe locul opt.

