Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formația Universitatea Cluj, în etapa a 22-a din Superligă.

Alexandru Musi, confesiune după Dinamo - „U” Cluj 1-0

La finalul partidei, Alexandru Musi a dezvăluit că perioada accidentării a fost orbilă pentru el, însă a reușit să își revină datorită familiei.

„Mă bucur că am început 2026 în forță. Trebuie să facem ce am făcut în 2025. Să ne vedem de jocul nostru. Să ne antrenăm și să câștigăm.

Pentru mine a fost foarte bine. Au fost niște momente oribile pentru mine lunile trecute. Am avut alături familia și mă bucur că m-am întors.

Antrenamentele sunt foarte grele, dar asta ne ajută pe noi în meci să fim mai rapizi și să fim în vână. Asta e cel mai important pentru noi.

Eu personal simt că Dinamo are forță să se bată la campionat, să luptăm acolo sus și să ajungem în cupele europene.

Că a rămas (n.r.- Cătălin Cîrjan) e cel mai important. Nu a putut să facă pasul în străinătate, dar o să îl facă pentru că este un căpitan foarte bun. I-am spus că trebuie să se gândească la tot ce e mai bun pentru familia lui și după l-am pupat că a rămas”, a declarat Alexandru Musi, la finalul partidei.

Karamoko a marcat singurul gol din Dinamo - „U” Cluj 1-0

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Mamoudou Karamoko în minutul 41. El a fost lăsat singur în careu de pasa impecabilă livrată Soro și a punctat cu o execuție sigură.