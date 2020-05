"Multi spanioli au adus virusul aici!" Detalii de ultima ora despre motivul care a raspandit coronavirusul in nordul Italiei! Ce s-a intamplat: "A fost ceva teribil!"

Un fotbalist de la Valenia face o serie de dezvaluiri despre bomba biologica "explodata" in nordul Italiei.

Meciul dintre Atalanta si Valencia disputat la Milano in data de 19 februarie, in Champions League, este considerat de specialisti motivul raspandirii virusului in nordul Italiei. La acea partida au fost prezenti 40.000 de fani ai celor de la Atalanta. Primarul din Bergamo a declarat ca meciul a fost o adevarata bomba biologica.

Fotbalistul celor de la Valencia, Daniel Wass, a vorbit despre pandemia de coronavirus din Spania si despre meciul disputat pe 19 februarie, impotriva Atalantei.

"Ni s-a spus ca acel meci a cauzat tot ce s-a intamplat. A fost teribil sa jucam acel meci. Multi dintre jucatorii nostri s-au imbolnavit dupa acel meci si multi spanioli au adus virusul in Spania.

Mi-as dori sa fiu in Danemarca. Sotia si cei doi copii ai mei sunt in Danemarca, pentru ca, in opinia noastra, Danemarca este o tara mai sigura decat Spania. In Spania au existat multe decese, iar spitalele sunt supraincarcate. Nu sunt rpea multi oameni pe strazi. In ultimele sase luni, nu ni s-a permis sa iesim din casa", a declarat Daniel Wass pentru canalul danez TV3.

