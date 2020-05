Echipa Corona Brasov in lupta cu CORONAVIRUS: "Trebuie sa fim solidari cu cei mai putin norocosi"

Fotbalistii de la Corona Brasov se implica in lupta impotriva coronavirus.

Toti cei implicati la sectia de fotbal a CSM Corona Brasov s-au implicat, incepand de joi, intr-un program prin care sprijina persoanele varstnice si cele aflate in nevoie cu diverse materiale de protectie impotriva COVID-19.

50 de persoane cu venituri reduse au beneficiat de bunavointa staff-ului, si impreuna cu reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala, acestia au distribuit masti, manusi de protectie si gel dezinfectant, anunta Federatia Romana de Fotbal.

"Tinand cont de situatia prin care trecem, noi cei de la sectia de fotbal a clubului Corona Brasov, am luat decizia de a-i ajuta pe varstnicii cu venituri mici. Ne-am gandit sa facem un act de omenie, de solidaritate, un gest normal in zilele de azi, cand trebuie sa fim aproape unii de ceilalti, ca sa putem trece mai usor peste aceste momente.Impreuna cu cei de la Directia de Asistnta Sociala a primariei Brasov, ne-am propus sa ajutam aceste persoane in varsta cu produse de protectie de stricta necesitate.", a spus Calin Moldovan, antrenorul echipei de seniori.

Mugurel Buga, fost fotbalist la Rapid si actual la Corona Brasov, a participat si el la acest frumos gest de solidaritate. "Cred ca in astfel de momente trebuie sa fim solidari cu cei mai putin norocosi dintre noi. Ne-am gandit sa ajutam persoanele in varsta cu acest gen de produse pentru ca ele au nevoie sa se protejeze cat mai bine.", a spus fotbalistul.