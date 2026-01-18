Fotbalistul de 26 de ani va pleca de la Aris în această iarnă și va reveni în Superliga. Moruțan a primit oferte de la Rapid și FCSB, iar decizia nu a fost una ușoară pentru el.



Ce a ales Olimpiu Moruțan dintre Rapid și FCSB



Moruțan a venit liber de contract la Aris, după despărțirea de Ankaragucu din iulie 2025. Aripa drepata nu s-a impus în Grecia, acolo unde a jucat 16 partide, dar nu a reușit niciun gol sau o pasă decisivă.

Rapid s-a arătat interesată de serviciile lui Moruțan, iar giuleștenii sunt foarte aproape să îl aducă în această iarnă, chiar dacă jucătorul a fost dorit și de fost sa echipă, FCSB.

În cazul în care mutarea se va realiza, Olimpiu Moruțan ar fi o adiție excelentă pentru atacul giuleștenilor.

107 meciuri a jucat Olimpiu Moruțan în tricoul FCSB, în care a reușit 14 goluri și 30 de pase decisive.

Jucătorul de 26 de ani este cota la 2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

