Dinamo a obținut o victorie importantă, scor 1-0 în fața lui „U” Cluj, în meciul disputat pe 18 ianuarie 2026. Singurul gol al partidei a fost marcat de Karamoko în minutul 41, după o combinație foarte frumoasă. Soro a oferit o pasă excelentă, iar atacantul a finalizat simplu și precis din interiorul careului.



La finalul partidei, tehnicianul Zeljko Kopic a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Tehnicianul croat a făcut o analiză a partidei, a vorbit despre forma echipei, dar și multe altele.



„Am luat 3 puncte, avem nevoie de ele, sunt importante. Dar trebuie să vedem și felul în care am jucat. U Cluj a avut câteva situații. În final, trebuie să fiu satisfăcut de echipă, de ce am făcut în această seară și să continuăm tot așa.



Nu mai credeți tot timpul ce spun jucătorii. Au mai fost și momente în care s-au distrat, au mai și alergat, au făcut jogging. Bineînțeles că am realizat multe lucruri bune în această seară. Nu dau nume, dar echipa ca întreg a jucat foarte bine astăzi.



A meritat o inimioară, Karamoko, avem noi discuțiile noastre. Statistic vorbind, e golgheter, e cel mai bun sezon din cariera lui. Dar așa a fost și cu Selmani anul trecut, când l-am adus la un nivel foarte bun. Acum, ce aștept de la Karamoko – am aceleași așteptări. Sunt foarte mari. Respect talentul, dar trebuie să și muncești mult, să-ți stabilești un obiectiv. Atunci primești ”inimi””, a spus Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic despre transferuri



„(n.r. – despre transferuri) Da, patronul, președintele, ne-au fost alături. Au fost mulțumiți, dar în continuare avem nevoie de jucători. Toată lumea spune că jucăm bine, dar tot simt nevoia să am mai mulți jucători. Nu am detalii despre jucătorii care vin, nu știu nimic. Mă concentrez pe pregătirea jocului.



Vorbim mereu despre jucători români tineri. Sezonul trecut am avut un squad mai bătrân, aveam nevoie de maturitate, dar acum am creat un proiect care să atragă jucători de un nivel mai ridicat, mai tineri. Căutăm jucători de top tineri. Vreau să-și arate personalitatea, talentul, mentalitatea. Totul”, a continuat tehnicianul.

Ce spune croatul Kopic despre Dinamo Zagreb - FCSB



„(n.r. – Dinamo Zagreb – FCSB) E greu să dau un pronostic. Bineînțeles că știu tot ce se întâmplă cu Dinamo Zagreb, în vară au schimbat aproape 16 jucători. Bine, FCSB, ambele echipe au momente oscilante când joacă bine și când pierd. Dinamo va fi la primul meci oficial după pauza de iarnă. E greu de spus cine va câștiga meciul. Dar de-abia aștept să văd meciul”, a spus Zeljko Kopic după meci.



În urma acestui meci, Dinamo a urcat pe temporar pe locul secund în campionat. „Câinii” se pot lăuda cu 41 de puncte, la doar unul distanță de liderul Rapid București. Sub ei se afla CSU Craiova, cu 40 de puncte, care are însă un meci în minus.



Pentru Dinamo urmează deplasarea la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt din etapa #23. Partida se joacă vineri, 23 ianuarie, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

