Un fost fotbalist britanic este “Regele Mondial al Conspiratiilor”. El a lansat ideea ca tehnologia 5G a dus la pandemia de coronavirus

YouTube si Facebook i-au sters deja conturile, pentru incalcarea politicii de raspandire a dezinformarii in privinta coronavirusului.

David Icke se afla in centrul celei mai mari controverse legate de coronavirus. In aprilie 2020, el a declarat pe canalul sau de YouTube ca pandemia de coronavirus este o consecinta a tehnologiei 5G de telefonie mobila, afirmatia fiind preluata rapid de numeroase grupuri extremiste, anarhiste, religioase sau antivacciniste. Mai multe antene de telefonie mobila au fost incendiate in Marea Britanie si SUA, iar mai multi angajati ai acestor companii au fost agresati fizic, cand au vrut sa le puna in functiune. „Daca tehnologia 5G continua sa se impuna si va ajunge la nivelul la care vor ei sa o duca, atunci viata oamenilor asa cum o stim se va termina. Umanitatea trebuie sa ia o decizie”, a indemnat Icke.

Saptamana trecuta, YouTube, companie detinuta de Google, si Facebook (unde Icke avea 770.000 de urmaritori) au inchis paginile detinute de Icke, dupa mii de cereri in acest sens facute de catre medici, jurnalisti, ONG-uri, Centre for Countering Digital Hate (CCDH), World Health Organization (WHO), National Health Service (NHS) si alte organizatii medicale si politice din toata lumea. De asemenea, Instagram (platforma detinuta de Facebook) si Twitter sunt puse sub presiune ca sa ii inchida si ele conturile. Insa, numeroase alte pagini care imprastie declaratiile lui David Icke sunt inca deschise, desi au fost raportate ca „raspandesc dezinformare daunatoare, in baza unor afirmatii fara temei stiintific”.

DAVID ICKE A FOST FOTBALIST IN ANGLIA, APOI A ZIS CA E FIUL UNUI ZEU

David Icke (68 ani) este cel mai cunoscut reprezentant al teoriei conspiratiilor la nivel mondial, autor al peste 20 de carti si cu peste 25 de tari in care a tinut conferinte. Nascut in Leicester, el a fost junior la Coventry City si a evoluat ca portar la Oxford United, Northampton Town si Hereford United. In 1973, la doar 21 de ani, a trebuit sa se lase de fotbal pentru ca suferea de o dureroasa artrita reumatoida, care i-a afectat mainile si picioarele. Ulterior, el a devenit un jurnalist respectat si a lucrat pentru Leicester Adviser, Daily Mail, Leicester News Agency, BBC Radio, Loughborough Monitor, Leicester Mercury si BRMB Radio. In 1976, a fost pentru cateva luni director tehnic al nationalei Arabiei Saudite, pentru ca apoi sa devina cunoscut la nivel national ca prezentator de sport la emisiunile Newsnight si Breakfast Time si co-prezentator pentru Grandstand, lucrand pana in 1990 pentru BBC Sport, unde a comentat meciuri de fotbal, snooker, lawn bowls si Jocurile Olimpice din 1988.

A inceput sa devina o persoana controversata in 1990, cand a refuzat sa plateasca taxa locala Community Charge introdusa de Margaret Tatcher, declarand ca este mai dispus sa mearga la inchisoare decat sa achite acest impozit, fapt ce a facut sa fie concediat de BBC. Dupa iesirea din presa, a devenit purtatorul de cuvant al Green Party (Partidul Verde), a studiat medicina alternativa si filosofia si a inceput sa scrie carti. In anul urmator, a tinut o conferinta de presa uluitoare, in care a spus ca este „fiul lui Godhead (Zeul Cap)”, ca primeste informatii de la diverse voci divine si prin scris automat si ca a fost trimis sa salveze Terra, pentru ca a anuntat sfarsitul lumii pentru anul 1997. S-a dedicat scrierii de carti, cele mai controversate fiind „The Robots Rebellion” (1994), "The Biggest Secret" (1999) si "Human Race Get Off Your Knees: The Lion Sleeps No More" (2010). In ultimii ani, a devenit un vorbitor respectat si a tinut discursuri in fata unor adunari de mii de oameni, in timp ce conturile si canalele sale de pe retelele de socializare au si ele zeci de milioane de vizualizari.

SUBIECTELE SALE PREFERATE: SUNTEM CONDUSI DE REPTILIENI SI EXISTA O CABALA MONDIALA CARE NE VREA VACCINATI SI MICROCIPATI

Printre subiectele sale preferate sunt: negarea Holocaustului; demascarea unei Cabale Mondiale care vrea sa tina lumea sub control; ideea ca lumea e condusa de Anunnaki, o rasa reptiliana extraterestra, care vrea sa deraieze umanitatea de la implinirea potentialului sau maxim si ca din ea fac parte majoritatea conducatorilor politici si ai pietei financiare; existenta concomitenta a mai multor lumi si ca exista o infinitate de dimensiuni paralele; ca gandurile rele si bune atrag experiente rele sau bune, deci iti poti schimba viata prin simpla putere a gandurilor; ca nu exista trecut sau viitor, doar „prezent infinit” si ca timpul e doar o iluzie; existenta unor astronauti antici care au luat contact cu oamenii in urma cu multe mii de ani; planul pentru vaccinarea si microciparea oamenilor si a unui stat fascist Orwellian sau New World Order, care se foloseste de cele mai importante institutii din lume pentru a-si atinge scopul si de evenimente fabricate (9/11, terorism, razboaie, asasinarea lui John F. Kenedy si a Printesei Diana, incalzirea globala, fluorizarea apei, lovituri de stat, diviziuni religioase, etnice, rasiale sau pe baza de sex etc.); manipularea omenirii de pe Luna, o statie spatiala controlata de reptilieni, iar satelitul pamantului nu ar fi de fapt un corp ceresc, ci o nava spatiala goala pe interior; sprijinirea Brexiului pentru ca UE e o dictatura malefica fascist-comunista etc.