Întâlnirea va avea loc marți seară, când Donald Trump îl va primi pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur în Biroul Oval.

Motivul pentru care Cristiano Ronaldo se va întâlni cu Donald Trump

Deși știrea a apărut pentru prima dată în urmă cu câteva zile, nu erau clare motivele vizitei lui CR7 la Casa Albă. The Athletic susține că portughezul va fi prezent în calitate de invitat special la întâlnirea dintre Trump și prințul Arabiei Saudite, Mohammed Bin Salman. Odată cu transferul la Al Nassr, Cristiano Ronaldo a devenit emblema fotbalului arab, ceea ce explică prezența lusitanului la Casa Albă.

Evenimentul marchează prima vizită a prințului moștenitor al Coroanei Saudite în Statele Unite ale Americii după o perioadă de șapte ani, timp în care a fost acuzat la nivel global de asasinarea lui Jamal Khashoggi.

Cristiano Ronaldo: ”Trump poate schimba lumea!”

Într-un interviu recent acordat lui Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a mărturisit că îl apreciază pe Donald Trump și și-ar dori să poarte o discuție cu președintele Statelor Unite ale Americii.

”Donald Trump este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii. Unul dintre cei mai importanți oameni este președintele SUA. Dacă ne putem ajuta unii pe alții să facem acest lucru… jur că nu pot să mă uit la televizor. Uneori încep să mă uit la știri și nu pot…

Este unul dintre oamenii pe care mi-aș dori să îi întâlnesc pentru a sta de vorbă. Fie aici, fie în SUA, oriunde dorește el. Știu că a fost aici, în Arabia Saudită, împreună cu șeful nostru, Mohammed bin Salman. Îmi doresc ca într-o zi să îl întâlnesc, pentru că este unul dintre oamenii care pot face lucrurile să se întâmple, iar eu apreciez astfel de oameni”, spunea Cristiano Ronaldo recent.

