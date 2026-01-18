Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formația Universitatea Cluj, în etapa a 22-a din Superligă.

Cristiano Bergodi a spus favorita sa la titlu

La finalul confruntării, antrenorul „șepcilor roșii” Cristiano Bergodi a susținut că Universitatea Craiova este favorită la câștigarea campionatului, chiar dacă a recunoscut și valoarea „câinilor”.

„Care sunt concluziile? A fost un meci cu momente bune și mai puțin bune. Ne-am retras, după eram acolo. Am greșit mai multe mingi și ne-au prins pe contraatac. În a doua repriză a fost mai bine. Am pus presiune, dar nu foarte multă. Am avut situații și noi, au avut și ei.

Eu voi încerca, vedem în cursul săptămânii, să găsim o soluție pentru înlocuirea lui Lukic. Vom vedea, eu am încredere în grupul acesta. Eu sunt mulțumit, normal că trebuie să facem mai mult. Azi am întâlnit o forță a campionatului, au o posesie bună.

Bergodi: „M-a supărat rezultatul”

Aveți dreptate, mizez pe omogenitatea grupului. Normal că vreau mai mult de la anumiți jucători, dar asta e treaba noastră a staffului. Am întâlnit și un adversar bun.

M-a supărat rezultatul. Vreau mai multă determinare, ambiție și dăruire. Cu mine au jucat mereu anumiți jucători. Vreau mai mult, dar nu pot să reproșez ceva. Asta ține de bucătăria noastră.

Dinamo are o dinamică bună, se poate lupta la campionat. Pentru mine Craiova are cea mai bună echipă, nu ne-a lăsat să jucăm. Cu Dinamo au fost momente mai bune. Rămâne și Dinamo o echipă care poate lupta pentru titlu. Cu tot respectul, mai ales că am jucat acasă, pentru mine Craiova este echipa cea mai bună”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul partidei.

Karamoko a marcat singurul gol din Dinamo - „U” Cluj 1-0

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Mamoudou Karamoko în minutul 41. El a fost lăsat singur în careu de pasa impecabilă livrată Soro și a punctat cu o execuție sigură.